Jovens preferem alimentos saudáveis, afirma pesquisa

Alimentação saudável é uma prioridade para os jovens. Foto: Pixabay/ @Free-Photos

Recorrer a hábitos alimentares saudáveis tem se tornado uma prática muito comum entre os millennials (também conhecidos por geração Y), segundo pesquisa publicada pela Nielsen.

Ao todo, foram entrevistadas 30 mil pessoas de 60 países, divididas em grupos de acordo com as gerações correspondentes. As pesquisas buscavam "compreender melhor o sentimento geral dos consumidores e entender como a vida difere entre as gerações".

Os resultados mostraram que mais da metade dos entrevistados de cada geração está disposta a desembolsar mais por alimentos saudáveis. Entretanto, foram os jovens que lideraram esses números, já que 81% da geração Y (nascidos entre 1980 até meados da década de 1990) e 78% da geração Z (nascidos no fim da década de 1990 até 2010) afirmam pagar mais caro para consumir esses alimentos.

Também foi comprovado que ambas as gerações comem fora de casa mais vezes por semana quando comparados com outras gerações. Os jovens procuram por alimentos orgânicos e sem glúten, enquanto os mais velhos preferem opções com baixo teor de sódio ou de açúcar.