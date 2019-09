Iniciativa alerta para relação entre diabete e doença cardiovascular

O risco de doença cardiovascular é maior em pessoas com diabete. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Doenças cardíacas podem ser consequência da diabete, mas o problema parece não gerar tanta preocupação assim. Uma pesquisa de 2017 feita pelo Ibope Inteligência mostrou que, no Brasil, o maior medo dos diabéticos em relação à doença é amputar algum membro do corpo, indicado por 32% deles. Ter alguma enfermidade cardiovascular, que inclui enfarte e acidente vascular cerebral (AVC), era o temor de apenas 3%.

Um estudo mais recente, realizado entre maio e junho deste ano, revelou que, embora 62% dos brasileiros com diabete tipo 2 tenham sido diagnosticados há mais de cinco anos, 90% deles sentem falta de mais informações durante o tratamento.

O levantamento indicou também que 80% desse grupo apresenta pelo menos um dos indícios de possível comprometimento cardiovascular: tontura, dores no peito e nas pernas, falta de ar ou palpitação no peito. Ainda assim, para 60% deles, as informações relacionadas ao coração foram insatisfatórias ou não mencionadas pelos médicos na última consulta para controle da diabete.

Para alertar a população em geral e, principalmente, aqueles que vivem tendo de controlar a glicemia, a campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração, em parceria com a ADJ Diabetes Brasil, vai realizar exames gratuitos de glicemia (ponta de dedo) e colesterol na Avenida Paulista, na altura do Conjunto Nacional, entre esta sexta-feira, 27, e domingo, 29. O último dia coincide com o Dia Mundial do Coração.

Além dos testes de saúde, a ação vai levar jogos educativos sobre a relação da diabete com doenças cardiovasculares e uma exposição de fotografias produzidas por pessoas com diabete. O marco da ação será uma ampulheta gigante para simbolizar a importância do tempo na luta contra a falta de informação sobre o assunto.

A campanha é realizada pela Novo Nordisk com apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Serviço

Campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração

Data: de 27 a 29 de setembro de 2019

Horário: das 10h às 16h

Local: Avenida Paulista, altura do Conjunto Nacional, no número 2.073