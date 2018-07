Ingerir bebidas a altas temperaturas pode causar câncer

Estudos realizados na China, no Irã, na Turquia e na África do Sul, onde chá e mate são consumidos a mais de 70°C, apontaram que o risco do câncer aumenta com a temperatura Foto: Fernando Sciarra/Estadão

A ingestão de bebidas muito quentes, acima dos 65ºC, pode causar câncer no esôfago. O estudo da Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer (IARC, em Inglês), que contou com 23 persquisadores de 10 países diferentes, foi divulgado na última quarta-feira, 15, e publicado na revista científica The Lancet.

Dentre os cerca de mil estudos, observacionais e experimentais, café e mate foram analisados, duas bebidas muito consumidas no Brasil. Vice-diretor do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e participante da pesquisa, Luis Felipe Ribeiro Pinto atesta que a causa do câncer está na temperatura, não na bebida em si.

“Não há achismo. Temos dados científicos que comprovam esse resultado. Nossa avaliação foi extremamente criteriosa, com parâmetros estabelecidos. Além disso, todo o processo foi transparente, representativo, minucioso e criterioso”, disse o pesquisador a um blog do Ministério da Saúde. Recomenda-se que bebidas com mais de 60°C não sejam ingeridas de imediato.