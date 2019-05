Hospital lança livro de receitas para pessoas em tratamento de câncer

Alimentação saudável e balanceada pode ajudar no tratamento de câncer. Foto: cattalin/Pixabay

O tratamento do câncer pode provocar alguns efeitos colaterais, como náuseas e vômitos, falta de apetite, feridas na boca e língua, o que dificulta a alimentação. Porém, associar uma dieta saudável melhora o quadro e ameniza as consequências da medicação.

Pensando nisso, o Serviço de Alimentação do Hospital Sírio-Libanês, com o apoio do Centro de Oncologia da instituição, lançou um livro de receitas para pacientes oncológicos.

A ideia é trazer dicas de alimentação variada, com receitas simples, saborosas e com nutrientes funcionais que minimizam alguns dos efeitos colaterais comuns no tratamento da doença.

Os pratos também contribuem para a melhora do prognóstico, ajudam na manutenção do peso adequado e otimizam as funções imunológicas.

Entre as autoras do guia estão Erika Hirose, especialista em nutrição para pacientes oncológicos; Tainá Ortega, nutricionista clínica; Simone Kikuchi, nutricionista líder assistencial do Serviço de Alimentação; e Jucileide Pereira, chef de cozinha, todas do Hospital Sírio-Libanês.

O Guia de Receitas para o Paciente Oncológico, que conta com saladas, pratos principais, bebidas e sobremesas, já está disponível de forma gratuita no site do hospital. Clique aqui para ver.