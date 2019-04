Hospital do Coração promove palestra sobre doença de Parkinson

Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson é celebrado em 11 de abril. Foto: Pixabay

O Hospital do Coração realiza nesta quarta-feira, 10, uma palestra gratuita para dar detalhes sobre a doença de Parkinson. Pacientes, familiares e público em geral poderão tirar dúvidas sobre a patologia, que é o segundo problema neurodegenerativo mais frequente no mundo. É necessário fazer inscrição prévia aqui.

Neste 11 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson.

O evento abordará os avanços e pesquisas atuais de drogas neuroprotetoras, que tendem a retardar o avanço da doença. Apresentará também as opções medicamentosas clássicas, já disponíveis no mercado, os tratamentos modificadores de doença que estão em desenvolvimento, além do uso do canabidiol, uma tendência que ainda gera muitas dúvidas nos pacientes.

“Na área cirúrgica dispomos de novos tipos de implantes cerebrais, mais duradoros, e com mais possibilidades de programação. Houve avanços no refinamento da técnica cirúrgica com planejamento de alvo mais preciso e nas indicações para tratamento cirúrgico, refletindo em melhor qualidade de vida. O tratamento multidisciplinar é essencial para se atingir esse objetivo”, afirma o professor doutor Guilherme Lepski, neurologista do HCor.

“O tratamento adequado, tanto clínico quanto cirúrgico, nos casos indicados, pode melhorar a qualidade de vida do paciente de maneira significativa”, acrescenta Maria Gabriela Ghilardi, neurologista do HCor.

Serviço - Vamos falar de Parkinson

Quando: 10 de abril, das 15h às 16h

Local: Auditório Adib Jatene - Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130, 2º andar - Paraíso