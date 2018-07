HCor oferece serviço para orientar atletas amadores

Hospital do Coração (HCor), da Associação do Sanatório Sírio Foto: Reprodução

O clima de competição olímpica pode incentivar o aparecimento de mais atletas no País, mesmo os que praticam para fins de recreação, mas é importante que tudo seja feito com planejamento - é por isso que o Hospital do Coração, em São Paulo, oferece serviço de avaliação e acompanhamento individualizado para iniciantes e quem já é esportista há mais tempo.

"Não há pílula mais eficaz do que a prática de atividades físicas regulares", afirma Nabil Ghorayeb, cardiologista, médico do esporte e coordenador da Clínica do Esporte HCor. "É a melhor e mais moderna forma de prevenir e tratar doenças em crianças, adultos e idosos", garante o médico - de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de exercícios físicos é uma das 10 principais causas de óbito no mundo, registrando mais de 3,5 milhões de casos anualmente.

O cardiologista aconselha os que querem começar a praticar alguma modalidade. "Uma avaliação física completa envolve exames clínicos e físicos, como testes ergométrico e eletrocardiograma, por exemplo. Com uma boa orientação médica é possível conhecer o seu nível de condicionamento físico e traçar o plano de exercício mais adequado para cada objetivo", orienta Ghorayeb.

Veja abaixo dicas para os novos esportistas: