Guia definitivo para curtir o Rock in Rio: saúde, beleza e alimentação

Confira dicas de saúde para curtir o festival na Cidade do Rock Foto: Wilton Junior/ Estadão

Mais uma edição do Rock in Rio se aproxima, com isso, quem vai curtir o festival não vê a hora de acompanhar aquele show há tanto tempo esperado, postar as melhores fotos nas redes sociais com um visual descolado, fazer aquela maquiagem moderna e dar um estilo mais ousado nas preparações que antecedem o evento. Entretanto, alguns cuidados precisam ser tomados já que o local do show é enorme, pouco coberto e com isso, quem vai participar precisará estar preparado para ficar longas horas em pé, fazer caminhadas de um palco a outra atração e expor a pele aos efeitos do clima.

Uma das preparações mais estilosas para quem vai curtir a cidade do rock é apostar no glitter e esbanjar brilho no rosto. A médica dermatologista Fernanda Porphirio, da Clínica Vanité, em São Paulo, contudo, alerta para reações que a maquiagem com purpurina pode causar. “O glitter pode ser utilizado no rosto, porém é necessário ficar atento, pois é possível desenvolver alergias e irritações. Caso isso aconteça, a orientação é retirá-lo na hora. Se atente para os sinais, como coceira, prurido e vermelhidão. Para os dias em que irá suar mais e se expor intensamente ao sol, o indicado é utilizar maquiagens mais leves”, alerta a dermatologista.

A médica segue indicando o uso de protetor solar com FPS maior que 50 e que se leve uma amostra do produto para reaplicar na pele, já que o tempo de exposição e a produção de suor é intensa. “O ideal é sempre preferir filtros do tipo físico, que vão formar mais uma barreira de proteção. Esse tipo de proteção tem partículas que vão bloquear a ação dos raios solares, já no filtro químico acontece uma reação em contato com a pele que aí sim bloqueia as ações do sol”, ensina Fernanda.

A dermatologista segue orientando que após os shows, é muito importante limpar o rosto e retirar toda a maquiagem e impurezas que ficam na pele. “A melhor maneira de retirar uma make elaborada, principalmente com glitter, é realizando uma dupla limpeza. Utilize o sabonete e um cleansing oil, ou um cleansing oil e uma água micelar, por exemplo, para que os resíduos sejam completamente removidos”, sugere. O ideal, se possível, é sempre aplicar um hidratante ou outro produto equivalente para acalmar a pele. A especialista ainda alerta que é importante ficar de olho na data de validade dos produtos utilizados e afirma que apenas respeitando o prazo é possível utilizar a maquiagem com segurança e minimizar os riscos de irritações e alergias na pele.

Caminhar também faz parte de curtir o Rock in Rio. De um palco a outra atração, além de ter um bom cuidado com a pele, é preciso pensar também na saúde dos pés e pernas. O médico angiologista Thiago Rocha aconselha para evitar alguns incômodos, seguir algumas dicas simples, mas muito valiosas. “Para evitar inchaços, a melhor solução é mexer as pernas, sentar no chão para levantar as pernas um pouquinho ou se deitar e cruzar os pés. Outra coisa, para quem tem doença venosa, as varizes, pode-se pensar no uso de meia elástica pro evento”.

Sentar no chão também é uma dica para quem sofre com cãibras, má circulação e inflamação nas pernas. Segundo Thiago, a principal forma para evitar essas contrações dolorosas, é se alimentar corretamente, evitar esforços prolongados e não passar muitas horas nas filas ou de frente para o palco sem se mover, lembrando sempre de que o movimento das pernas estimula o fluxo sanguíneo. “Dobrar o peito do pé para cima e para baixo várias vezes também movimenta a circulação, contrai a panturrilha e ajuda no bombeamento do sangue, o que diminui a inflamação das pernas. Uma dica é ir com um sapato adequado, bem confortável e movimentar o peito do pé para cima e para baixo trinta vezes a cada show”, ensina Thiago.

Cuidar da alimentação é parte fundamental para se manter saudável em meio a maratona de curtição do Rock in Rio. Os especialistas, no entanto, alertam que alguns alimentos devem ser evitados como comidas multiprocessadas. “Alimentação inflamatória, conhecida como ultraprocessada, acaba acumulando líquidos que vão inchando as pernas e pioram a saúde. Para o dia, é importante se alimentar com comida de verdade, saudável, além de ser essencial beber bastante líquido, como sucos de frutas ao invés de refrigerantes e evitar alimentos gordurosos. Uma alimentação inflamatória pode piorar muito mais a saúde num evento que vai durar muitas horas”, alerta Thiago Rocha.

No caminho

A advogada Dyanna Costa Rendeiro que quer curtir os shows de Dua Lipa, Coldplay e Avril Lavigne já pensa nos cuidados que irá tomar para aproveitar o Rock in Rio e se manter saudável. “Em relação aos cuidados com a pele eu pretendo passar e levar protetor solar, óculos de sol, me hidratar bem e carregar um casaco para me proteger do frio porque a noite a temperatura é baixa. Capa de chuva também”, conta Dyanna.

Para garantir o bem estar físico de quem vai curtir o festival, o Rock in Rio disponibiliza bebedouros de graça, que estão espalhados por todo o espaço do evento. A advogada continua dizendo que terá a companhia de sua mãe, Benedita Costa Rendeiro, que tem 71 anos e foi na edição de 1985 do festival. “Eu pretendo levar garrafa sem tampa para encher, pois com tampa não é permitido. Vou levar barras de cereais e de proteínas para me alimentar. E como vou junto com minha mãe e ela tem problemas na coluna e de mobilidade, planejo pedir emprestada uma cadeira de rodas no festival”.

O Rock in Rio conta com projetos de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, disponibilizando para empréstimo o kit livre, um equipamento elétrico que faz com que cadeiras de rodas se tornem motorizadas, facilitando a locomoção de cadeirantes pela cidade do rock. O festival também oferece transporte gratuito para PCDs e intérpretes de Libras para o atendimento geral do público com deficiência auditiva e tradução das músicas nos palcos.

Dyanna finaliza dizendo que também pretende entre um show e outro descansar. “No espaço gourmet vou aproveitar para sentar e comer alguma coisa. Minha mãe foi ao Rock in Rio em 1985, esse é meu primeiro Rock in Rio e quero curtir bastante!”