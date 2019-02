Foto de ovo que quebrou recorde no Instagram era campanha de saúde mental

Foto de ovo ultrapassou Kylie Jenner em curtidas no Instagram. Foto: Instagram/@world_record_egg

A foto de um ovo que bateu o recorde de curtidas no Instagram, superando uma imagem de Kylie Jenner com a filha, era, na verdade, uma campanha publicitária sobre saúde mental.

Depois de publicar a primeira foto em 4 de janeiro, o perfil @world_record_egg passou a compartilhar imagens do ovo com rachaduras crescentes.

No dia 1º de fevereiro, a conta na rede social publicou uma foto do ovo com a aparência de uma bola de futebol americano. Na legenda: "A espera acabou. Tudo será revelado neste domingo, depois do Super Bowl. Assista primeiro, só no Hulu".

A ação, porém, não era uma divulgação do Hulu, mas uma campanha que faz um alerta sobre a pressão que as redes sociais exercem sobre as pessoas.

Nesta segunda-feira, 4, o @world_record_egg publicou um vídeo em que aborda a questão. "A pressão das redes sociais me afetou. Se você estiver sofrendo também, converse com alguém", diz o texto das imagens em que o ovo aparece totalmente quebrado. Eles ainda divulgaram um site em que é possível conhecer instituições que cuidam da saúde mental em diferentes países.

Em entrevista ao The New York Times, Chris Godfrey, criador da campanha, disse que quando soube que a foto mais curtida do Instagram era de Kylie, quis lançar um desafio. "Algo tão universal e simples como um ovo poderia ser bom o suficiente para quebrar o recorde?", relembrou.

A escolha do ovo foi porque o alimento "não tem gênero, raça ou religião. Um ovo é um ovo, é universal". O desafio foi alcançado e a foto passou das 50 milhões de curtidas.