Ficar muito tempo sentado pode ser tão perigoso quanto fumar, diz especialista

Ficar muito tempo sentado pode ser tão perigoso quanto fumar, dizem especialistas. Foto: Pixabay

Por quanto tempo você fica sentado durante suas atividades diárias? Em algumas profissões, o indivíduo permanece na cadeira por até oito horas seguidas. O estrago para a saúde dessas pessoas pode ser tão grande quanto para aqueles que fumam, apontam especialistas.

Isso porque o corpo precisa estar em constante movimento. O sedentarismo diminui o gasto calórico e dificulta a circulação do sangue. "Sabemos que o tabagismo cria macromoléculas no sangue que favorecem a Trombose Venosa e também é fator para doenças arteriais. Por isso que o tabagismo e o sedentarismo se equiparam no que diz respeito aos males que os dois podem causar. De fato, os dois fazem muito mal", alerta o cirurgião vascular Caio Focássio.

O médico ressalta que ficar muito tempo na mesma posição representa os mesmos perigos do sedentarismo: "Se uma pessoa fica sentada 10 horas ao dia trabalhando, ela está deixando de se movimentar, de estimular a circulação e o retorno venoso (retorno de sangue para o coração) e isso é danoso. O indivíduo que fica muito sentado em viagens longas, por exemplo, tem o risco de causar um trombo dentro do sistema venoso profundo - que é a trombose venosa profunda".

Além dos doenças cardiovasculares, ficar muito tempo sentado é danoso para músculos e ossos, de acordo com o neurocirurgião Marcelo Perocco, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN): "Na posição sentada, não temos distribuição do peso corporal pelas articulações do quadril, joelhos e tornozelos, aumentando a pressão nos discos intervertebrais e nas articulações facetárias. Isto aumenta as chances de lesões na coluna vertebral".

A idade, a má postura e atividades com excesso de peso podem agravar essas lesões.

Trabalhar sentado: como evitar o sedentarismo?

Se você trabalha por períodos longos sentado em frente ao computador, fique atento às dicas para evitar problemas de saúde.

- Levantar a cada uma hora e caminhar por dez minutos, por exemplo, indo ao banheiro ou bebendo água;

- A hidratação é essencial para quem fica muito tempo sentado;

- O uso de meias elásticas diariamente ajuda no retorno venoso e evita problemas de circulação;

- Atividade física ainda é a melhor maneira de se prevenir contra qualquer doença cardíaca ou da coluna;

- Faça alongamentos, fortalecimento da musculatura paravertebral e abdominal.