Fevereiro Roxo: Conheça sete sinais de que você pode ter fibromialgia

Lady Gaga convive com fibromialgia e falou sobre a síndrome em seu documentário na Netflix. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Uma das causas engajadas no mês de fevereiro é a conscientização da fibromialgia, síndrome crônica que provoca dor generalizada e não tem causa definida. A cantora Lady Gaga falou sobre como lida com as dores em seu documentário na Netflix e, em 2017, ela teve de cancelar sua apresentação no Rock in Rio devido ao problema.

Além das dores, a fibromialgia pode provocar distúrbios de sono e intestinais, fadiga, dificuldade de concentração e falta de memória.

No Brasil, estima-se que 2,5% da população conviva com a doença, sendo que 90% dos afetados são mulheres. Mundialmente, ela afeta de 2% e 4% das pessoas, entre 30 e 55 anos. Outras agravantes da síndrome são depressão ou ansiedade, que atinge entre 30% e 50% dos pacientes.

O diagnóstico é essencialmente clínico, ou seja, o profissional de saúde analisa o quadro do paciente, exclui outras possíveis causas dos sintomas e chega à conclusão diagnóstica.

"O foco do tratamento é evitar a incapacidade física, amenizar sintomas e melhorar a saúde de uma forma geral, uma vez que ainda não existe cura para essa condição", explica a farmacêutica Lívia Teixeira, idealizadora do programa De Bem Com a Fibro e pesquisadora em dor crônica na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Segundo a especialista, que também convive com fibromialgia, o projeto foi criado com o intuito de ajudar outras pessoas com a síndrome a lidarem melhor com doença.

Até o dia 11 de fevereiro, Lívia realiza a Semana De Bem Com a Fibro, evento online e gratuito para divulgar informações e compartilhar os aprendizados que reuniu ao longo dos anos. Abaixo, a especialista aponta sete sinais que podem ajudar a identificar se uma pessoa tem fibromialgia:

1. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir: a sensação de não ter descansado durante o sono é muito comum na fibromialgia – é o que chamamos de sono não restaurador;

2. Você está com mais dificuldade de se concentrar do que o normal: existe um sintoma muito frequente na fibromialgia que se chama 'fibro fog' – a névoa mental causada pela doença;

3. Você sente dores espalhadas por todo o corpo, mesmo não apresentando nada nos exames: a dor da fibromialgia é o que chamamos de difusa ou generalizada e persistente, ou seja, nunca vai embora;

4. Seu intestino já não funciona como antes: a síndrome do intestino irritável, que pode alternar momentos de constipação com diarreia, gases e estufamento é bem frequente em portadores de fibromialgia;

5. Você tem dificuldade de se lembrar das coisas: o 'fibro fog' também pode causar problemas de memória;

6. Você sente fadiga mesmo sem ter sono: a fadiga, essa exaustão do corpo e da mente, é muito comum em quem tem a síndrome, mesmo que a pessoa não tenha sonolência;

7. Seu corpo acorda muito rígido de manhã: a rigidez matinal geralmente acompanha o paciente de fibromialgia, e o corpo pode acordar muito duro. Esse sintoma vai melhorando ao longo do dia.