Faculdade promove oficina gratuita de alimentação saudável na Grande SP

Salada no pote é uma opção de alimentação prática no dia a dia. Foto: Unsplash/@nobiteuntilphoto

Equilibrar uma vida cada vez mais agitada com alimentação balanceada é um desafio, mas é possível. Organização e disposição para preparar as refeições é o primeiro passo e uma oficina gratuita de alimentação saudável se propõe a ajudar nessa tarefa.

A Clínica de Nutrição da Faculdade Anhanguera em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, realizará a atividade Monte Seu Pote Saudável na próxima segunda-feira, 21, às 15h30.

Na ocasião, professores e estudantes do curso de nutrição vão ensinar as melhores combinações, técnicas de armazenamento e conservação da salada no pote.

O objetivo é que os participantes aprendam a montar refeições rápidas e saudáveis. "Vamos ensinar algumas receitas para compor uma refeição completa, com carboidratos, proteínas e fibras. Além de prática para levar na marmita, a salada no pote é uma refeição leve, saudável, fácil de fazer e bastante versátil", diz Walquiria Aparecida Aguiar da Silva, coordenadora do curso de nutrição da faculdade.

A oficina é aberta ao público e não necessita de inscrições, mas as vagas são limitadas. Para participar, basta comparecer à unidade de ensino.

Serviço

Oficina Monte Seu Pote Saudável

Data: 21 de outubro de 2019

Horário: 15h30

Local: Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo - Avenida Dr. Rudge Ramos, 1.501

Evento gratuito