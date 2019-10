Exposição prolongada a componentes do petróleo está associada a risco de doença cardíaca

Vazamento de óleo foi registrado na Praia do Jatobá, litoral norte de Sergipe Foto: Adema/Governo de Sergipe

A exposição a substâncias presentes no petróleo, em especial os hidrocarbonetos, está associada ao risco de desenvolver alterações ou doenças cardiovasculares, segundo estudos recentes. O alerta ganha destaque diante do vazamento de petróleo cru que, desde o início de setembro, atinge praias dos nove Estados do nordeste brasileiro. O desastre ambiental também pode desencadear doenças respiratórias e de pele, mas seria necessário o contato prolongado com o poluente para levar a problemas mais graves.

Considerando o impacto ambiental e à saúde humana, integrantes do Centro de Estudos do Sistema Nervoso Autônomo, vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Marília, fez um levantamento científico sobre as associações do petróleo ao risco de doença cardíaca.

Uma das pesquisas acompanhou 24.375 trabalhadores que atuaram na limpeza do derramamento de óleo no Golfo do México, em 2010, após a explosão da plataforma Deepwater Horizon. Eles foram expostos ao óleo cru e à queima do líquido. Desde o início da pesquisa, em 2011, até 2016, foram registrados 312 ataques cardíacos que ocorreram pela primeira vez no período analisado.

Para fazer a associação entre a exposição às substâncias e a ocorrência cardíaca, os pesquisadores mediram a concentração de poluentes no ar expelido pelos trabalhadores, bem como no ar do ambiente ao qual estavam expostos. Os investigadores também ponderaram outros fatores de risco, como idade, gênero e tabagismo. Dessa forma, o risco de ataque cardíaco era 1,8 vezes mais alto para aqueles que foram expostos à maior concentração de hidrocarbonetos.

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste De acordo com o Ibama, o número de animais afetados com o vazamento subiu para dez – nove tartarugas e uma ave – dos quais sete estão mortos. Ainda segundo o Ibama, por enquanto, não há contaminação de peixes e crustáceos ao longo do litoral nordestino.

Foto: Ibama

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste A lista de locais atingidos pela substância química não para de crescer e nesta quinta-feira, 26, espalhava-se por pelo menos 45 praias e 99 pontos nos Estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Foto: Ibama

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste As primeiras manchas foram identificadas no dia 2, desde então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Marinha do Brasil investigam a situação.

Foto: Ibama

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste Com causa indefinida até o momento, um vazamento de petróleo cru compromete mais de 1.500 quilômetros do litoral do Nordeste.

Foto: Ibama

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste A Marinha enviou material para o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro, mas não havia resultados até esta quinta-feira.

Foto: Ibama

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste Sergipe . Os responsáveis pelo vazamento de petróleo no litoral nordestino não foram identificados.

Foto: Adema/Governo de Sergipe

Turismo entra em alerta com avanço de manchas de óleo pelas praias do Nordeste Manchas de óleo apareceram no litoral de Sergipe, nos municípios de Pacatuba e Pirambu.

Foto: Adema/Governo de Sergipe

"[O petróleo] é uma mistura de hidrocarbonetos — como benzeno, tolueno e etilbenzeno —, nitrogênio e enxofre. Os hidrocarbonetos causam um aumento da concentração de radicais livres que agem, inicialmente, nas células do corpo e vão prejudicar o funcionamento dos vasos sanguíneos e do coração. Existem evidências científicas de que a exposição a hidrocarbonetos contribui para aterosclerose [inflamação nas artérias] e, com o tempo, para enfarte e AVC", explica Vitor Engrácia Valenti, professor de fisiologia da Unesp e coordenador do centro de estudos que fez o levantamento científico.

Em setembro, quando a mancha de óleo começou a se espalhar por praias do nordeste do Brasil, o especialista, juntamente com estudantes da universidade, começaram a pesquisar dados por meio de revisão sistemática de outros estudos para aprofundar o tema. "É um assunto que não é tão estudado, porque raramente acontece derramamento de petróleo." O poluente já foi identificado em 161 pontos no litoral nordestino. Veja aqui a lista de praias atingidas por dia.

A avaliação do caso no Golfo do México também observou impacto negativo em quem morava perto da região afetada. Viver próximo ao derramamento de óleo foi associado a um risco 30% maior de doenças cardíacas, sendo que o risco persistiu ao longo dos cinco anos de estudo.

No caso do Brasil, Valenti sugere duas possibilidades de prejuízo aos moradores das regiões. "Aquele que tem hábito de ir à praia e tem contato com a água [do mar] tem risco maior. Quem não tem esse hábito, mora no centro da cidade ou em cidades mais distantes pode acabar comendo peixes, camarões, animais marinhos que tiveram contato com o petróleo. Ao ser ingeridos, o sistema gastrointestinal vai absorver os componentes tóxicos, que vão entrar na corrente sanguínea", diz.

O especialista reforça que a inalação é um mecanismo fisiopatológico importante, porque causa reflexos cardiovasculares que potencializam os riscos da exposição ao óleo. "Por inalação, esses agentes tóxicos entram em contato com neurônios na cavidade interna do nariz, que ativam o sistema nervoso central e desenvolvem reflexos cardiovasculares. No período longo, colabora para o aparecimento de doenças como hipertensão", afirma. Já o contato direto do produto com a pele poderia levar à posterior inalação ou entrada dos agentes tóxicos na corrente sanguínea.

Valenti e outros especialistas reforçam que problemas mais graves ocorreriam em caso de contato repetido e prolongado com o poluente. Embora a quantidade de óleo encontrada nas praias nordestinas seja grande, não é suficiente para apresentar grandes riscos à população local.

O Instituto de Defesa do Meio Ambiente em Natal (Idema), juntamente com o Projeto Tamar, elaborou um material educativo em que orienta a evitar o contato com o óleo e, caso aconteça, colocar gelo no local ou retirá-lo com óleo de cozinha. Caso a pessoa tenha reação alérgica, deve procurar urgentemente atendimento médico.