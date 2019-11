Evento sobre diabete discute alimentação e aspectos emocionais

Características e cuidados variam de acordo com o tipo de diabete. Foto: Belle Maia

O diagnóstico de diabete pode ter um forte impacto emocional. A doença, que afeta 13 milhões de brasileiros e não tem cura, exige mudança na rotina e no estilo de vida, com mais atenção à alimentação, à saúde mental e com início (ou reforço) da prática de exercícios físicos.

A fim de abordar esses e outros aspectos da condição, o Movimento Divabética e a ADJ Diabetes Brasil vão realizar o evento gratuito Divabética Experience Day, que ocorre em São Paulo, na próxima sexta-feira, 22, das 19h às 22h30.

O encontro será na Bela Vista, região central da cidade, e vai reunir especialistas das áreas de nutrição, endocrinologia e psicologia, além de pessoas com diabete que contarão suas vivências.

Entre as palestrantes, Fabiana Couto, fundadora do Movimento Divabética, falará sobre como lidar com o lado emocional da diabete. Diagnosticada com a doença há 13 anos, ela é psicanalista, influenciadora digital e divide com seus seguidores questões de autoestima.

O evento é destinado a pessoas com diabete, seus familiares, amigos e interessados no tema. Em sua quarta edição, a programação conta com um painel sobre alimentação na diabete, avanços e perspectivas no tratamento e sorteio de brindes.

Haverá ainda um desfile protagonizado por pessoas que convivem com a doença. A mensagem é que, com o tratamento correto, é possível ter uma vida normal, independente e com boa autoestima. "Nesse dia, vamos utilizar a passarela para expressarmos, cada um do seu jeito, a nossa beleza e força para viver uma vida saudável e feliz com diabete", diz Fabiana Couto.

Para participar do evento, é preciso fazer uma inscrição gratuita por meio do site da atração (clique aqui). Os ingressos são gratuitos, mas há opções precificadas para adquirir camisetas ou contribuir com o movimento.

Serviço

Divabética Experience Day

Data: 22 de novembro de 2019

Horário: das 19h às 22h30

Local: Salas Brasil - Rua Cincinato Braga, 540