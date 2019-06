Evento gratuito oferece informações sobre fertilização in vitro e esclarece dúvidas da população. Foto: Pixabay

A falta de informação pode fazer o desejo de ser pai ou mãe parecer um sonho distante. Atenta a isso e para esclarecer as dúvidas e mitos sobre fertilização in vitro, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) reúne neste sábado, 8, uma série de médicos especialistas e embriologistas mais reconhecidos do País.

A promessa é de uma conversa franca e direta com os ‘tentantes’. "O objetivo do evento ‘Filho: Fertilidade em Foco, que tem a expectativa de reunir 600 pessoas e tem a modelo Mariana Kufper como uma das madrinhas e apoiadora da causa, é mostrar que família é algo que pode ser alcançado com informações corretas e que laço familiar é um direito de todo ser humano", afirma a presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Nilka Donadio, que idealizou o evento em parceria com o diretor da entidade, o também especialista em reprodução assistida Rafael Portela.

Segundo eles, algumas das questões mais pertinentes são se a fertilização in vitro é melhor do que a inseminação artificial, o que fazer se o procedimento não der certo, quanto custa cada tentativa e quais as alternativas para quem não tem como pagar.

O encontro acontecerá no RoofTop5, que fica na Rua Coropé, 88, em Pinheiros, São Paulo.

A entrada solidária é um quilo de alimento não perecível, sujeito ao limite de vagas disponíveis.

Serviço:

Filho: Fertilidade em Foco, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH)

Data: Sábado, 8 de junho

Horário: Das 8h às 19h.

Local: Rua Coropé, 88 - Pinheiros - São Paulo, SP (RoofTop5)

Entrada solidária: um quilo de alimento não perecível.