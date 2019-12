Evento gratuito em SP aborda dificuldades para engravidar e orienta casais

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade atinge 15% dos casais em todo o mundo. Foto: Free-Photos/Pixabay

Frustração e culpa são sentimentos comumente relatados por casais que tentam ter filhos e não conseguem. As mulheres são as que mais sofrem com isso, acreditando que o problema da infertilidade é apenas delas. Porém, as causas são bem divididas: 35% dos casos são relacionados a fatores femininos e 35%, a masculinos. Outros 20% têm relação com a infertilidade combinada do casal e em 10% não é possível identificar a causa.

A fim de discutir o assunto, tirar dúvidas e, principalmente, levar esperança, Karina Steiger e Pedro Corbetta, idealizadores do Nós Tentantes - Projeto de Vida, participarão de um evento em São Paulo em parceria com a Huntington Medicina Reprodutiva.

O objetivo da palestra, que será realizada no dia 12 de dezembro (mais informações abaixo), é acolher homens e mulheres que passam pela dificuldade de ter filhos e dar informações sobre os tratamentos possíveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade atinge 15% dos casais em todo o mundo.

Na ocasião, Karina e Corbetta vão compartilhar a própria experiência de casal ex-tentante. Ela ficou grávida aos 44 anos depois de receber doação de óvulos, a ovodoação, e fazer fertilização in vitro. Para eles, a rede de apoio e ouvir outras pessoas que já tinham passado pela mesma dificuldade foi importante em todo o processo.

Especialistas do Grupo Huntington também estarão no encontro para debater diferentes aspectos da infertilidade, incluindo o emocional. Farão parte do painel Claudia Gomes Padilla, diretora médica e coordenadora do programa de Preservação da Fertilidade; Thaís Domingues, coordenadora do programa de Ovodoação; Helena Montagnini, psicóloga, mestre e doutora em reprodução humana com foco em ovodoação; Dr. Maurício Chehin, coordenador de Oncofertilidade; e Marcia Riboldi, geneticista e diretora da Igenomix Brasil.

O evento ocorre a partir das 18h30, é gratuito, mas as vagas são limitadas a cerca de cem pessoas. Para participar, é preciso adquirir um ingresso antecipadamente neste link.

Serviço

Dificuldades para engravidar: Huntington e Nós tentantes - Projeto de Vida

Data: 12 de dezembro de 2019

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Espaço Itahy - Rua Jorge Coelho, 98, Itaim Bibi

Ingressos gratuitos: acesse o site