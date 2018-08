Pessoas com relógio biológico noturno têm mais chance de desenvolver problemas de saúde, diz estudo

Levante todos os dias no mesmo horário, independente da hora que for dormir. Da mesma forma, tente ir dormir todos os dias no mesmo horário. É importante manter uma rotina de horários para acordar e dormir, pois com o tempo o corpo se acostuma e você passa a ficar mais disposto durante o dia e a pegar no sono mais rapidamente no horário estabelecido.

Foto: Pixabay