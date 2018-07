Este cookie pode ser um substituto para o café da manhã

Muita coisa tem sido escrita sobre a importância do café da manha. Mas embora as pessoas saibam dos benefícios físicos e mentais de começar o dia com uma refeição balanceada, muitas não têm tempo ou não suportam a ideia de comer às seis horas da manhã.

E se você pudesse começar o dia com um cookie? Não estou sugerindo correr para a dispensa em busca de Oreos e Hint Mints. Estou falando de cookies feitos em casa com ingredientes integrais e saudáveis como farinha de amêndoas, farinha de linhaça, manteiga de amêndoa e aveia. Junto com pedaços de frutas, eles podem servir como um café da manhã rápido ou um snack depois da academia. Também são ótimos para uma viagem ou uma sobremesa leve.

Estes cookies não têm glúten, nem óleo ou manteiga, portanto qualquer pessoa pode degustá-los. A receita não contém adoçantes artificiais; na verdade usa pouco açúcar. Uma fornada de 20 cookies é adoçada com duas colheres de sopa de agave (néctar que deriva de um cáctus mexicano), um quarto de xícara de chocolate escuro e naturalmente os ingredientes à base de amêndoas. Como o xarope de agave é mais doce que o açúcar, pode usar menos e conseguir o mesmo efeito. E o toque do chocolate é bastante sutil mesmo para os mais avessos ao café da manhã.

O time do sonho: amêndoas, linhaça e aveia

Farinha de amêndoa com casca e sem casca

Temos a farinha de amêndoa feita com amêndoas inteiras com casca, e a farinha das amêndoa sem casca. Ambas não têm glúten. Quando utilizadas em alimentos assados, como o cookie, esta farinha confere umidade, doçura e um sabor de nozes. É uma opção muito saudável para assados sem glúten, pobre em carboidratos e com alto teor de proteína (seis gramas numa porção). A farinha de amêndoa é rica em fibras, vitamina E, magnésio. Também fornece ferro e cálcio (60 miligramas numa porção). Os cookies podem ser guardados no refrigerador por mais tempo.

Semente de linhaça moída e farinha de linhaça

A semente de linhaça moída é obtida das sementes, que produzem Omega-3. Esta gordura é parte essencial de uma dieta saudável e uma porção de semente de linhaça contém 2.400 miligramas. De acordo com a Academia de Nutrição e Dietética, o Ômega-3 ajuda a diminuir o colesterol, reduz as inflamações e baixa o risco de alguns tipos de câncer.

As sementes de linhaça têm um sabor de noz e são ricas em fibras, que ajudam a digestão e mantêm por mais tempo a sensação de saciedade. Na verdade uma porção (duas colheres de sopa) de farinha de linhaça fornece quatro gramas de fibra, a mesma quantidade oferecida por 1,5 xícara de farinha de aveia cozida.

Além disso, as sementes de linhaça são ricas em antioxidantes que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, têm mostrado efeitos anticancerígenos.

Farinha de aveia - É feita a partir de flocos de aveia moídos. Esta farinha incrivelmente nutritiva dá uma textura mais compacta no caso assados no forno.

De acordo com o Whole Grains Council, a aveia é rica em proteína e gorduras saudáveis e tem menos carboidrato do que muitos outros grãos. Ajuda o indivíduo a se sentir menos faminto por mais tempo, é ótimo auxiliar no controle do peso e na redução do colesterol chamado “ruim”, o LDL, é é boa para controlar a pressão sanguínea. A sua fibra solúvel também ajuda a controlar o açúcar no sangue.

Se você tem alergia ou alguma sensibilidade ao glúten, existe no mercado aveia sem glúten.

Cookies de amêndoa com lascas de chocolate

Receita para 20 a 23 cookies:

Você pode colocar os cookies num recipiente bem vedado no refrigerador por três a cinco dias.

A farinha de linhaça e o néctar de agave podem ser encontrados em lojas de produtos orgânicos. A manteiga de amêndoa, as lascas de chocolate escuro vegan, a farinha de amêndoa e a aveia em flocos sem glúten podem ser encontrados no Trader Joe´ s e no Whole Foods.

Receita de Elaine Gordon, especialista em alimentação saudável e a criadora do site de receitas www.eatingbyelaine.com:

Ingredientes:

1/2 xícara de aveia em flocos sem glúten

1 xícara de farinha de amêndoas

1/2 xícara de farinha de linhaça

1/4 de xícara de lascas de chocolate escuro ou meio amargo sem lactose

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de fermento em pó.

1/8 colher de chá de sal marinho

1/2 colher de chá de manteiga de amêndoa sem sal

1/4 de leite de amêndoa não adoçado (baunilha ou simples)

2 colheres de sopa de néctar de agave ou seu adoçante líquido favorito

1 colher de chá de extrato de amêndoa (pode substituir por algum sabor de amêndoa sem álcool)

Modo de Fazer:

Preaqueça o forno a 180 graus e coloque duas assadeiras grandes com papel manteiga.

Num processador moa a aveia bem fina.

Numa tigela média junte os ingredientes secos (aveia, farinha de amêndoas, farinha de linhaça, lascas de chocolate, bicarbonato de sódio, fermento em pó e sal)

Adicione os demais ingredientes e mexa até misturar bem. A massa deve ficar pegajosa.

Coloque uma colher de sopa da massa de cada vez na assadeira, deixando um espaço de duas polegadas ou mais entre os cookies. Usando os dedos, molde os cookies em pequenos discos planos. Se os seus dedos começam a grudar na massa, lave-os com água e seque.

Leve os cookies ao forno por sete minutos. Deixe-os esfriar durante cinco minutos na assadeira e depois com uma espátula coloque-os numa grade para esfriar mais cinco minutos. Servir imediatamente ou colocá-los num recipiente bem fechado para guardá-los na geladeira onde se mantêm por três a cinco dias.

Por cookie:

90 calorias, 3 g de proteína, 7 g de carboidratos, 7 g de gordura, 1 g de gordura saturada. 0 mg de colesterol, 50 mg de sódio, 2 g de fibra alimentar, 3 g de açúcar.