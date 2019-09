Estações do Metrô recebem campanha sobre saúde do coração

Alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares são diabete, obesidade e hipertensão. Foto: Pixabay

Hipertensão, diabete, obesidade e colesterol alto são alguns dos fatores de risco para doenças do coração. A fim de conscientizar a população e incentivar hábitos saudáveis, uma ação idealizada pela Fundación Mapfre vai oferecer avaliação de saúde gratuita em duas estações do Metrô de São Paulo.

A iniciativa Mulheres pelo Coração é destinada à população em geral, especialmente ao público feminino. As mulheres, por exemplo, têm sintomas de enfarte menos evidentes e alguns são diferentes dos sentidos pelos homens.

O serviço será oferecido nesta quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, nas estações Tatuapé e Barra Funda, simultaneamente, das 9h às 17h. Quem passar pelos locais vai poder calcular o índice de massa corpórea (IMC) e receber orientação nutricional. A equipe também vai distribuir guias com recomendações para prevenir e diagnosticar doenças do coração.

A ação ocorre na semana em que se comemora o Dia Mundial do Coração, em todo 29 de setembro. O programa também inclui aulas de dança gratuitas na Avenida Paulista, no trecho próximo ao Shopping Center 3, nos dias 29 de setembro e 6 de outubro. O objetivo é incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e ampliar o conhecimento da sociedade sobre a saúde do coração.

Serviço

Programa Mulheres pelo Coração

Data: 25 e 26 de setembro de 2019

Horário: das 9h às 17h

Local: estações Tatuapé e Barra Funda do Metrô

Aulas de dança gratuitas: trecho próximo ao Shopping Center 3 - Avenida Paulista, 2.064