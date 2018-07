Especialistas fazem testes gratuitos para detectar Alzheimer

Neste sábado, 4, acontece a campanha no Parque do Ibirapuera “De Bem Com a Memória - Perda de memória não precisa fazer parte do envelhecimento”, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Das 7h às 14h, especialistas farão uma série de testes clínicos em adultos com mais de 50 anos para identificar perda significativa de memória, a ponto de comprometer o dia a dia do paciente. O evento é gratuito e aberto ao público.

A ação tem coordenação de Paulo Bertolucci, professor de neurologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que ministra uma palestra sobre a importância de cuidar da memória para garantir um bom desempenho durante o processo de envelhecimento.

Na fala de Bertolucci, a doença de Alzheimer (ou mal de Alzheimer) e as demais doenças neuro-degenerativas ganham destaque. O especialista alerta sobre a prevenção e o tratamento dos fatores de risco, como diabetes e hipertensão, e explica a diferença entre lapso de memória e comprometimento cognitivo.