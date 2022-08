Especialista alerta sobre o ato 'inofensivo' de coçar os olhos

Maisa publicou uma postagem no Twitter contando sobre o incidente. Foto: Instagram/@maisa

A atriz e apresentadora Maisa surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao surgir deitada em um maca de hospital, com o olho esquerdo coberto por gazes. Ela contou que, na última segunda, 29, foi atingida por um corpo estranho após forte ventania e precisou ser levada às pressas para a unidade de saúde. "Dica de ouro: não coçar o olho para não irritar a córnea!", ressaltou a artista. Com o caso, ela acabou levantando um alerta importante: Você tem o hábito de coçar os olhos ?

Parece inofensivo, mas esse simples ato pode causar vários problemas, como infecções das pálpebras, conjuntivites, infecções oculares e até mesmo o ceratocone, uma doença que pode evoluir para a cegueira, segundo Tiago César Pereira Ferreira, oftalmologista especializado em catarata, lentes de contato, ceratocone e cirurgia refrativa, filiado às academias Brasileira, Americana e Europeia de Oftalmologia .

"Algumas pessoas desenvolvem esse hábito, e aí, a chance de desenvolverem algum tipo de lesão é altíssima. Mesmo coçar o olho esporadicamente, quando surge algum incômodo ou há o contato com algum corpo estranho, é danoso e pode trazer algum problema", ressalta o especialista.

P.o.v: bateu um vento e um corpo estranho entrou no meu olho, irritou tudo mas a oftalmo tirou e agora tô aliviada! Kkkkkk pic.twitter.com/d17yPuM6zF — +a (@maisa) August 29, 2022

No caso da Maisa, ela coçou os olhos porque teve contato com um corpo estranho numa ventania. Ferreira destaca o que deve ser feito numa situação como esta. "Quando há um corpo estranho no olho o correto é lavar a região com soro fisiológico, com cuidado e delicadeza. Ir lavando e piscando, percebendo se a sensação incômoda da presença do corpo estranho passou, lembrando que a região dos olhos é muito sensível. Caso não tenha acesso a soro fisiológico na hora, pode lavar com água corrente. Depois, caso haja algum desconforto persistente, é muito importante procurar o oftalmologista para que ele possa examinar e identificar se ocorreu alguma fissura ou lesão, prosseguindo para o tratamento adequado", informa.

O que não pode ser feito é justamente o ato de coçar. "Coçar o olho já é muito danoso porque estamos falando de uma estrutura sensível e complexa; quando ele está em contato com um corpo estranho, pior ainda. Pode arranhar a córnea, chegando a causar fissura e até alguma cicatriz ocular, que pode prejudicar a visão e, em casos mais extremos, demandar alguma cirurgia, até mesmo um transplante de córnea, por exemplo. Mesmo uma fissura simples no olho vai torná-lo mais suscetível a alguma infecção, que, com o passar dos dias, pode evoluir para algo mais grave", completa o oftalmologista.

Pessoas alérgicas, atenção!

Além das situações esporádicas, como o contato com corpo estranho, que demanda a remoção por meio da lavagem, algumas situações crônicas criam desconforto nos olhos, gerando o desejo impulsivo de coçar. Então, é importante ter atenção a essas situações.

"No caso de pessoas alérgicas, por exemplo, que tendem a desenvolver esse hábito devido ao desconforto na região dos olhos, é importante manter a alergia sob controle, fazer os tratamentos e controlar os sintomas. Outra coisa que ajuda é evitar ter em casa objetos que acumulam poeira, como cortinas, tapetes… Se for inevitável usar, dar preferência para aqueles de materiais menos aderentes e mantê-los sempre limpos", destaca Ferreira.

Se a vontade de coçar os olhos estiver muito intensa, vale usar compressas frias, isso vai acalmar a região. "Mais uma forma de evitar a coceira nos olhos é umedecer o ambiente. O tempo muito seco favorece o desconforto no local. Se você não tiver um vaporizador em casa, pode usar toalhas molhadas ou bacias de água quente. Por fim, pessoas que têm animais de estimação devem manter os pelos bem aparados e o banho e tosa adequados, já que, caso contrário, a chance de se desenvolver uma reação alérgica na proximidade com o animal é maior", explica o especialista.

Qualquer desconforto persistente na região dos olhos deve ser avaliado pelo médico, ressalta Ferreira. "Vermelhidão, sensação de olho seco, coceira persistente… Tudo isso pode ser um sinal de alerta para diversas doenças oftalmológicas. Além disso, é importante também manter uma rotina de consultas médicas periódicas. As pessoas têm o hábito de procurar apenas quando o problema está incomodando demais, então, perde-se a possibilidade de atuar melhor na prevenção e na correção precoce. Quanto mais cedo identificado o problema, maiores as chances de sucesso na sua correção", emenda.

Dr. Tiago César Pereira Ferreira, oftalmologista. Foto: Ramon Ferrary

Cinco dicas para evitar o hábito de coçar os olhos

1- Você é uma pessoa alérgica? Mantenha toda a alergia controlada. Faça o tratamento e controle os sintomas, pois eles são alguns dos grandes causadores da coceira na região dos olhos;

2- Elimine objetos que acumulam poeira. Carpetes e cortinas que favorecem o acúmulo de poeira devem ser retirados. Se não conseguir ficar sem, dê preferência a opções que acumulem menos poeira e mantenha-os sempre limpos;

3- Se estiver com os olhos vermelhos ou coçando, use compressas frias. Isso vai ajudar a acalmar a região e reduzir a vontade de coçar. Sempre lembrando que é essencial procurar o médico oftalmologista na persistência desses sintomas;

4- Umedeça mais o ambiente. Se não tiver acesso aos vaporizadores, pode usar bacias com água quente ou toalhas molhadas;

5- Caso tenha animais de estimação, mantenha os pelos do bichinho bem aparados, com banho e tosa adequados.