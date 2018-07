Escova progressiva requer cuidados antes e depois do procedimento

A atriz Jennifer Aniston já teve que cortar o cabelo acima dos ombros por uma má reação entre os fios e os produtos químicos Foto: Reuters

Foi-se o tempo em que ter formol ou não na fórmula era a única preocupação a se ter em relação às escovas progressivas. Mesmo sem os malefícios atrelados ao composto, o alisamento definitivo pode causar o que o hair stylist Thony Rodrigues, do salão Jacques Janine, chama de “corte químico”. “O cabelo cai, mas não da raiz. Fica um toquinho na cabeça”, explica.

Isso acontece quando o tipo de cabelo não é diagnosticado corretamente e não é feito, antes do processo, um teste do produto em uma mecha, para saber se é resistente o bastante para reagir bem à química.

E foi justamente um problema de adaptação às substâncias do alisamento que levou Jennifer Aniston a cortar os cabelos acima dos ombros em novembro de 2013. A atriz disse à Elle UK que fez um tratamento chamado “the brazilian”, ao qual seus fios “não reagiram bem”.

“O que também pode ocorrer é a hipersensibilidade ao produto causar uma reação inflamatória, e o cabelo cair, ou alérgica, e a pessoa sentir muita coceira no couro cabeludo”, alerta a dermatologista Samantha Kelmann, do Hospital 9 de Julho. Mas as reações à progressiva são relativamente rápidas, esclarece Samantha: se o cabelo cair após um mês, não é por causa da química. “Pode ser por estresse, falta de vitaminas ou disfunções da tireoide.”

Além disso, a idade é um fator de restrição para a dermatologista: uma criança ou adolescente com menos de 16 anos de idade tem pele mais sensível do que a de um adulto e ainda está desenvolvendo o sistema imune. Exposta a substâncias potentes, ela pode vir a ter alergias que não teria e até comprometer a formação dos fios.

Antes. O primeiro cuidado para evitar problemas é escolher um estabelecimento confiável. Rodrigues, com 34 anos de experiência no mercado, avisa que alguns profissionais “batizam” a escova progressiva com formol e aconselha pedir ao cabeleireiro para ver qual é o produto, ler as instruções de uso e quais são os ingredientes, para prevenir reações alérgicas.

Identificar a marca tem outras duas funções: saber se ela foi suspensa pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e responsabilizar a empresa se houver danos à saúde. “Caso haja problema, temos como nos amparar. A empresa recorre para saber se foi mau uso do profissional ou se a responsabilidade é dela”, diz o stylist.

Ele também diferencia o que se popularizou como “escova progressiva” de “alisamento definitivo”. A primeira, apesar da fama, seria um tratamento cosmético feito à base de aminoácidos para disciplinar fios arrepiados, domar o volume e o ondulado. O segundo sim, químico, tem como objetivo alisar o cabelo com tioglicolatos, guanidinas e hidróxidos. “O tioglicolatos são menos agressivos, ideais pra cabelos finos, coloridos e com reflexos. As guanidinas, pra cabelos enrolados e ‘afro’ finos. Os hidróxidos, pra cabelos ‘afro’ crespos”, define o especialista.

Depois. Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a cabeleireira Andreia Pinheiro frisou a importância de se respeitar o intervalo entre a aplicação e o retoque, que deve ser de três meses. Quem submete os fios a tinturas e clareamentos (mechas, luzes e reflexos), deve dar espaço de 15 dias entre um procedimento e outro.

O mais importante, enfatiza Rodrigues, é usar em casa xampu, condicionador e máscara de tratamento específicos para cabelos alisados, preferencialmente da mesma linha de cosméticos. “Não dá pra usar aqueles que você compra no mercado, porque o produto inadequado deixa o cabelo vulnerável ao retoque e pode acontecer um problema de corte químico.”