Esclerose múltipla será tema de evento gratuito na Fiesp neste domingo

Esclerose múltipla atinge mais de 30 mil brasileiros, de acordo com dados da ABEM. Foto: Pixabay

Esclerose múltipla é uma doença que ocorre quando o sistema imunológico ataca a medula espinhal e nervos ópticos e baia de mielina causando inflamação.

Os principais sintomas são fraqueza muscular, fadiga e dificuldade visual ou outras deficiências. A maioria das pessoas com a doença é composta por mulheres, entre 20 e 40 anos de idade. A esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade não-traumática em adultos mais jovens. Os dados são da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla.

O Comitê da Cadeia Produtiva de Saúde e Biotecnologia (ComSaude) da Fiesp realizará neste domingo, 17, em parceria com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM) e apoio da Roche Farma Brasil, uma série de ações com o objetivo de levar mais informação sobre a esclerose múltipla à sociedade. O evento será gratuito, a partir das 10h, na avenida Paulista.

O médico neurologista do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Thomáz, vai tirar dúvidas, e a administradora Adriana de Arruda, que tem esclerose múltipla, falará mais sobre a vivência dela com a doença. Outras atividades farão com que os visitantes experimentem as dificuldades encontradas por pacientes que têm esclerose múltipla.

"Ainda hoje percebemos que muita gente considera esta uma doença de velho, de esclerosado. É importante esclarecer que é possível ter uma vida com qualidade, desde que o paciente tenha acesso à terapia correta", enfatiza Rodrigo Thomáz.

Para combater o preconceito, é importante disseminar mais informação sobre a doença, na opinião de Gabriela Gazola, coordenadora do ComSaude. "Acreditamos que, para melhorar o setor da saúde como um todo, deve haver um foco no paciente e na disseminação adequada de informações. Por isso, as ações que fazemos na calçada da Fiesp, em conjunto com parceiros especializados, são tão importantes", afirma.

Serviço

Data: 17/02/2019 (Domingo)

Horário: A partir das 10h

Local: Calçada da FIESP

Endereço: Av. Paulista, 1313 - Jardins, São Paulo - SP