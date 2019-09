Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do ex-jogador Cafu, morreu aos 29 anos, vítima de enfarte. Foto: Instagram/@cafu2

Sintomas como dor na região torácica, falta de ar, náusea, indigestão, dor abdominal, tontura, suor frio e fraqueza podem indicar um episódio de enfarte. Para além disso, ansiedade, desconforto no ombro ou palpitações também são registradas em alguns casos.

Nesta quarta-feira, 4, Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do ex-jogador Cafu, morreu aos 29 anos de idade, vítima de enfarte.

Ele jogava futebol com amigos em casa, em Barueri, na Grande São Paulo, quando passou mal durante as comemorações do aniversário da irmã.

Danilo chegou a ser encaminhado para o Hospital Albert Einstein na unidade de Alphaville, mas não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca.

Casos de enfarte em pessoas dessa faixa etária não são comuns, mas podem chegar com gravidade, de acordo com o cardiologista Carlos Alberto Pastore.

“O enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal. Não existe enfarte do nada. Tem uma frase num hospital de Nova Iorque que diz: ‘Morte súbita não existe e leva anos para acontecer’. Ele (Danilo) devia ter alguma coisa e em geral jovens não fazem grandes avaliações”, afirma.

A chance de um episódio de enfarte voltar a acontecer vai depender do estado de saúde do indivíduo. “Se for por obstrução de coronária por aterosclerose sim. Pode ser também uma má formação congênita. A principal dica é prestar atenção na genética familiar, pois a história se repete”, ressalta Pastore.

Para evitar o chamado ‘efeito surpresa’, homens e mulheres devem realizar exames periódicos, de preferência uma vez ao ano. O cardiologista recomenda também a avaliação da saúde sobretudo antes de atividades físicas intensas.

VEJA TAMBÉM: Quais sintomas podem indicar um enfarte?

Ver Galeria 8 8 imagens







Quais sintomas podem indicar um enfarte? X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 1 | 8 Doença comum Anualmente, cerca de 17,5 milhões de brasileiros sofrem enfarte, segundo dados do Ministério da Saúde. Muitas pessoas acreditam que o único sintoma do problema cardíaco é a dor no peito, mas outras sensações podem indicar a doença no miocárdio (músculo do coração)

Foto: Pixabay/@Pexels

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 2 | 8 Quando um enfarte acontece? Quando uma artéria que irriga o coração fica obstruída, a circulação do órgão é interrompida e leva à consequente morte das células cardíacas. “O reconhecimento dos sintomas relacionados ao enfarte é fundamental para o diagnóstico precoce e para o rápido início do tratamento de desobstrução da artéria”, explica o cardiologista Marcelo Paiva, do Hospital Nove de Julho. Confira alguns sintomas possíveis de enfarte:

Foto: Erica Dezonne/Estadão

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 3 | 8 Dor no peito É preciso ficar atento quando há uma sensação de aperto do lado esquerdo do tórax, que pode irradiar para o queixo ou braço esquerdo. Paiva explica que, a sensação é de queimação e pode ser confundida com sintomas de refluxo. Se a dor persistir por mais de 20 minutos e estiver associada ao suor frio, palidez e enjoo, deve-se procurar um médico com urgência

Foto: Pixabay/@geralt

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 4 | 8 Tontura É um sintoma menos comum, mas também pode estar relacionado ao enfarte. Nestes casos, o batimento irregular do coração diminui a oxigenação do cérebro e leva o paciente a perder o equilíbrio

Foto: Pixabay/@jennycepeda

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 5 | 8 Palpitação A palpitação ocorre quando há uma arritmia cardíaca e pode ocasionar o enfarte. Segundo o especialista, está geralmente associada à fraqueza e dificuldades respiratórias

Foto: Pixabay@semevent

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 6 | 8 Falta de ar O mesmo comprometimento dos pulmões que causa a tosse também pode causar dificuldade para respirar, com sensação de respiração encurtada e falta de ar

Foto: Monalisa Lins/Estadão

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 7 | 8 Avaliação especializada Paiva ressalta que nenhum sintoma deve ser avaliado de forma isolada. A tontura pode ser, por exemplo, resultado de uma labirintite. A avaliação clínica deve ser especializada e geral. “O tempo é o maior inimigo nestes casos, quanto mais rápido o paciente procurar atendimento, melhor será para definir e tratar o enfarte”, diz o médico. Além disso, os exames de rotina são importantes para manter o histórico cardíaco atualizado

Foto: Alex Silva/Estadão

X X ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu ‘Enfarte em jovens é raro, mas pode ser fatal’, alerta cardiologista após morte de filho de Cafu X 8 | 8 Como prevenir “Uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos podem ajudar a evitar doenças cardiovasculares, além de permitir uma maior qualidade de vida”, completa o cardiologista

Foto: J.F.Diorio/Estadão

No Dia dos Pais, Cafu publicou uma foto com os filhos. Danilo aparece sorridente, de camiseta branca.