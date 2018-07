Endometriose: diagnóstico pode levar até oito anos

Até que ponto a cólica menstrual deve ser encarada como um inconveniente normal das mulheres? Em alguns casos, não é fácil perceber qual é a diferença entre uma dor comum e um sinal de que algo não vai bem no organismo.

A ginecologista da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho, Bárbara Murayama, alerta para o fato de que muitas vezes, mulheres com doenças como a endometriose - quando parte do tecido do útero se desprende e vai para outras regiões do corpo em vez de ser expelido na menstruação - acabam recebendo um diagnóstico tardio. "Há casos em que o diagnóstico leva até oito anos. Precisamos valorizar a queixa de cólica quando ela está ligada a um quadro clínico que mostre uma piora progressiva da dor ao longo das últimas menstruações e quando o problema atrapalha a vida pessoal e profissional da paciente", resume a especialista.

O sinal de alerta acontece quando a cólica é incapacitante, ou seja, não permite que a mulher realize suas atividades rotineiras. Outro ponto a ser observado é se há dor na região pélvica durante as relações sexuais. "Os sintomas não necessariamente estão ligados à gravidade da doença, uma mulher pode ter poucas lesões e muita sensibilidade, enquanto outra pode estar com muitas lesões e não ter tanta sensibilidade", explica Bárbara.

Com o diagnóstico feito, o próximo passo é a definição do tratamento. O método mais adequado depende se a paciente tem ou não desejo de engravidar posteriormente. Caso opte por ainda ter filhos, o objetivo do tratamento será deixar a pelve com o menor número de lesões possível para viabilizar a gestação. Mas, se não houverem planos para novos filhos, o mais indicado é fazer a terapia de bloqueio hormonal e, neste caso, será analisada a real necessidade de retirada cirúrgica das lesões.

Por isso, a especialista recomenda que, se a dor da cólica passar do limite aceitável, que a paciente procure imediatamente um médico para averiguar a possibilidade de ser endometriose.

Consultoria: Hospital Nove de Julho