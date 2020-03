Empresas brasileiras vão produzir e doar máscaras e álcool gel

Produtos como o álcool gel ajudam a evitar o contágio do novo coronavírus. Foto: Pixabay

Em meio ao avanço do novo coronavírus no Brasil, com mais de 2,9 mil infectados, produtos como máscaras cirúrgicas e álcool em gel são essenciais no combate ao vírus. E foi pensando nessa necessidade que duas empresas anunciaram iniciativas para produzir e doar esses produtos.

A empresa de cosméticos AMEND anunciou que irá utilizar sua fábrica, localizada no município de Diadema, São Paulo, para produzir álcool gel. Serão produzidas 32 mil unidades, que serão entregues até o dia 30 de março a 70 pontos, divididos entre hospitais, asilos e comunidades carentes do Estado.

Já o Grupo Arezzo anunciou que irá produzir e doar 25 mil máscaras de proteção, destinadas para a região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. A ação envolve os fornecedores de tecidos da empresa de acessórios, fábricas e a Secretaria de Saúde do Estado. O tecido, doado por fornecedores, será utilizado em 12 fábricas que cederam os maquinários para voluntários que produzirão os produtos.

As medidas das empresas seguem o anúncio, no Brasil, da Lowell Cosméticos, que doará álcool gel para hospitais e asilos em Itapira, interior de São Paulo, e ações de empresas em países europeus afetados pelo novo coronavírus, como na Itália, com ações da Prada e do Grupo Calzedonia, e na Espanha.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais