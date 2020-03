Empresa de cosmético produz álcool em gel para ajudar hospitais e asilos em Itapira

Hospitais e casas de repouso irão receber doações de álcool em gel. Foto: Flickr

Por causa do avanço no número de brasileiros infectados pelo novo coronavírus e a escassez de álcool em gel, uma empresa de cosméticos decidiu fabricar o produto para doar para instituições de saúde e casas de repouso na cidade de Itapira, no interior de São Paulo.

A Lowell Cosméticos fabricou antisséptico para mãos para ajudar profissionais que lidam com os doentes em hospitais e idosos em asilos.

Ao todo, foram fabricados cinco mil quilos de álcool em gel, que foram entregues nesta semana. “Acreditamos que temos a responsabilidade como empresa de ajudar a população no combate ao novo coronavírus. Conseguimos desenvolver o álcool em gel em nossa fábrica e iremos priorizar nossa comunidade local neste momento”, diz o fundador da Lowell, Paulo Andrade.

Lowell produz mais de cinco mil quilos de álcool em gel para doação no interior de São Paulo. Foto: Divulgação

A marca, além de produzir os frascos de antisséptico para mãos, se responsabilizou pela distribuição nos locais escolhidos, sem custo. Fundada há 28 anos pelo empresário Paulo Andrade, a Lowell Cosméticos está entre as principais marcas profissionais de cuidados capilares do Brasil.

As instituições contempladas foram: Lar São Vicente de Paula, Casa Transitória Flávio Zacchi, Casa de Repouso Allan Kardec, Hospital Municipal, Guarda Municipal e Polícia Militar de Itapira, SEPIN Serviço de Proteção a Infância e Adolescência, Santa Casa de Misericórdia de Itapira e os Centros Espírita Luis Gonzaga, Cesar Bianchi e Amor Caridade.