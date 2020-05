Empresa reforça iniciativas para auxiliar saúde mental e física de funcionários na quarentena

Nestlé cria programas de incentivo à saúde mental e física dos funcionários que estão na quarentena por causa do novo coronavírus. Foto: Pixabay

Muitas empresas tiveram de colocar seus funcionários em home office por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas é preciso cuidar da saúde física e mental dos colaboradores em tempos de quarentena.

E a tecnologia precisa ser uma aliada na busca de formas que auxiliem a atravessar o atual momento. A Nestlé, que há 15 anos mantém um Programa de Qualidade de Vida amparado em ações coordenadas de nutrição, atendimento psicológico e ginástica laboral, adotou uma série de iniciativas digitais e serviços remotos para apoio aos colaboradores, com algumas delas estendidas aos familiares.

Em um mês, a adesão ao programa aumentou em torno de 50%. “Nosso grande desafio foi fortalecer o Programa de Qualidade de Vida rapidamente. O que normalmente se faz em seis meses ou um ano fizemos em poucos dias, na agilidade necessária para que as iniciativas fossem ampliadas e estendidas a todos os colaboradores. A prioridade é a saúde física e mental dos nossos times”, ressalta Enrique Rueda, de Recursos Humanos da Nestlé Brasil.

Entre os benefícios, os funcionários têm acesso a psicólogo e nutricionista via email, WhatsApp ou Skype. Anteriormente, os atendimentos eram somente presenciais, na sede da companhia, em São Paulo. Com o novo momento, houve a recomendação para consultas remotas. “Disponibilizamos o atendimento virtual para todo o Brasil para que as orientações cheguem a um maior número de pessoas, entre outras medidas. Estamos diante de uma jornada sem prazo para acabar e não medimos esforços para assegurar bem-estar, saúde e segurança aos nossos colaboradores”, garante Rueda. O objetivo é ampar o público interno em um momento em que a população, em geral, está exposta a um maior grau de ansiedade, angústia e estresse diante dos novos hábitos rotineiros e a necessidade de conciliar trabalho em home office e os cuidados com os filhos e a casa.

No atendimento nutricional, é possível orientar sobre alimentos que contribuem com o fortalecimento do sistema imunológico e os suplementos que nesse momento são indicados. Além disso, a Nestlé incentiva a rotina de atividade física por meio de aplicativo próprio. Como é essencial realizar a atividade física como meio de fortalecer o organismo e reforçar o condicionamento físico e mental, a plataforma passou a contar com videoaulas e diferentes treinos que podem ser feitos em casa, incluindo atividades com a família. Os treinos também podem ser personalizados.

Já o Programa Especializado de Apoio ao Colaborador (PEAC) é um canal aberto em que o funcionário e qualquer familiar podem tirar dúvidas sobre a covid-19 e se consultarem com profissionais especializados. Está à disposição dos colaboradores uma plataforma com informações sobre saúde, aspectos sociais, jurídicos e financeiros, com uma gama de especialistas à disposição do público interno.