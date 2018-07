Empresa dá 'licença menstruação' a mulheres no primeiro dia do ciclo 

Via de regra, a ovulação ocorre cerca de 14 dias antes da próxima menstruação. Sendo assim, para saber quando ocorre a ovulação, primeiramente a mulher deve descobrir a duração do seu ciclo, contando os dias desde o primeiro dia da sua menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. “Se seu ciclo é irregular, faça uma média dos últimos 3 meses”, explica o médico. No entanto, para as mulheres que não desejam engravidar, é importante estar atenta e usar preservativo ou outros métodos contraceptivos.

Foto: Pixabay