Em caso raro, mulher dá à luz em carro e bebê nasce dentro da bolsa amniótica

Ean Junior nasceu dentro da bolsa amniótica. Foto: Instagram/@raeee_nacoal23

Raelin Scurry, da Pensilvânia, Estados Unidos, estava grávida de 29 semanas quando acordou, na madrugada do dia 5 de agosto, com muitas dores. Mal ela sabia, mas estava prestes a passar por uma experiência única e surpreendente. A mulher acordou Ean Vanstory, seu noivo e, ao perceber que as dores eram contrações e que estavam ficando cada vez mais fortes, decidiram correr para o hospital. Eles deixaram a filha de cinco anos na casa de um amigo e o casal foi para o Hospital Maggee Women.

"Em nosso caminho para o hospital, eu fiquei com muito medo e com muita dor. Eu fiquei com medo porque tudo era tão desconhecido. Eu não sabia por que ele estava vindo tão cedo, eu não sabia se ele nasceria bem", disse Raelin à People.

Enquanto estavam no carro, Raelin e Ean perceberam que não chegariam no hospital a tempo. Ela ligou para a emergência, mas o atendente não conseguia entendê-la porque ela estava gritando de dor. O relato foi feito em uma postagem no Instagram.

De repente, Raelin percebeu que seu filho já estava nascendo, e, com um pouco de esforço, o filho veio ao mundo dentro do carro, conforme contou. Incrivelmente, o bebê continuou dentro da bolsa aminiótica, uma ocorrência rara.

"Quando eu olhei, eu percebi que ele estava completamente embrulhado na bolsa amniótica. O atendente, que ainda estava na linha, disse que deveríamos parar o carro. Mas eu sabia que nós iríamos chegar ao hospital antes de eles chegarem até nós. Então eu disse para Ean continuar dirigindo. Eu fiquei com muito medo", relatou Raelin na postagem.

Após sete minutos, eles chegaram ao hospital. "Ele nasceu dentro da bolsa amniótica. Isso acontece em um a cada 80 mil nascimentos, geralmente durante a cesariana. Ele está bem, apesar de tudo pelo que passou. Eu sei que ele será um homenzinho incrível. Ele é um bebê milagroso. Nós somos muito abençoados por sermos seus pais", concluiu a mulher, que deu o nome de Ean Júnior para o filho.