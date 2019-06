É seguro experimentar amostras de produtos de beleza expostos em lojas?

Clientes devem ter cuidado ao experimentarem produtos de beleza expostos em lojas. Foto: Unsplash/@malvestida

É muito comum vermos produtos à disposição dos consumidores quando frequentamos lojas de produtos de beleza. Os chamados testers nada mais são do que produtos identificados e que servem exclusivamente para o cliente prová-lo antes de realizar uma compra. No entanto, é seguro experimentar essas amostras que ficam expostas em lojas?

"Qualquer produto de beleza em exposição merece atenção, pois além do risco de infecções, existe o risco de reações alérgicas, contaminação dos produtos por prazo de validade vencido e falhas na conservação e higiene dos materiais de uso comum", alerta a dermatologista Luciana Molina. A especialista sugere que consumidores utilizem amostras individuais e, de preferência, descartáveis. "Evite usar produtos em exposição e de uso comum por várias pessoas", alerta.

"Usar um batom já usado por outra pessoa pode ser perigoso, pois algumas doenças contagiosas podem ser transmitidas", explica. No caso desse e de outros produtos labiais, Luciana destaca o risco de contrair herpes, gripe, mononucleose e até mesmo doenças respiratórias ou causadas por bactérias, já que a transmissão se dá por causa de gotículas da saliva.

O mesmo cuidado serve para produtos de olhos, como lápis, rímel ou delineador. "Se uma pessoa com conjuntivite, por exemplo, experimentar o lápis de olho, as bactérias e/ou os vírus podem proliferar neste produto e atingir as conjuntivas de outros consumidores", ressalta.

Para garantir uma segurança maior aos clientes, a quem disse, berenice?, marca de beleza brasileira do Grupo Boticário, fornece aplicadores descartáveis para batons líquidos e máscaras de cílios. "Em todos os casos, os descartáveis podem ser utilizados tanto para experimentação quanto para limpeza", ressalta Marcella Nogueira, gerente de categoria da marca. As lojas e franquias também sempre têm em seu estoque álcool em gel 70% (para limpeza de embalagens e mãos) e álcool etílico líquido de baixa graduação (para acelerar a secagem das cerdas dos pincéis após a lavagem).

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.