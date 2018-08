Drauzio Varella promove bate-papo gratuito sobre tabagismo em SP

Drauzio Varella Foto: Iara Morselli / Estadão

O médico Drauzio Varella realizará um encontro com o público para promover um bate-papo no Teatro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), na próxima quarta-feira, 25 de abril.

O foco do evento é ajudar as pessoas a reconhecer o próprio perfil de dependência, sendo assim orientados sobre as melhores estratégias para conseguir deixar o vício.

Além de Drauzio, também estarão presentes o pneumologista do Núcleo de Doenças Pulmonares e Torácicas do Hospital Sírio Libanês, Daniel Deheinzelin, e Rosely Glazer, psicóloga clínica e hospitalar do Programa de Prevenção e Tratamento de Tabagismo e outras drogas do Hospital Sírio Libanês.

Apesar de gratuito, o bate-papo ocorrerá em local com lotação limitada, às 16h30 do dia 25 de abril, no Teatro FMUSP, avenida Dr. Arnaldo, 455 (não há estacionamento no local). A ação faz parte da parceria entre o Portal Drauzio Varella com o Viva Saúde, programa de relacionamentos da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Também haverá transmissão ao vivo pelo Facebook.