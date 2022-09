Doutores da Alegria realiza seleção para elenco em São Paulo

O edital, gratuito, é voltado para interessados que tenham relação com o segmento artístico. Foto: Lana Pinho

A associação Doutores da Alegria recebe desta quinta-feira, 1º, a 20 de setembro inscrições para seleção de artistas substitutos em São Paulo, com atuação prevista tanto nos hospitais públicos quanto em outras frentes de trabalho, como treinamentos artísticos, ações em empresas e participações em espetáculos teatrais.

O edital, gratuito, é voltado para interessados que tenham relação com o segmento artístico, maiores de 21 anos, com registro profissional (DRT) e experiência comprovada na linguagem do palhaço. Até cinco artistas serão selecionados para um contrato de 12 meses de trabalho (com possibilidade de renovação), atuando sempre que se fizer necessária uma substituição do elenco fixo, com agendamento prévio.

O processo seletivo dos candidatos será realizado pela direção artística da associação e contará com quatro etapas: análise curricular, oficina, teste prático no hospital e entrevista. O resultado do edital será divulgado no dia 28 de novembro, pelo site oficial e redes sociais da associação Doutores da Alegria, onde também estão disponíveis mais informações sobre o edital (www.doutouresdaalegria.org.br).

O diretor-presidente da associação, Luís Vieira da Rocha, reforça a importância do edital: “a função de substituto é fundamental para garantir a manutenção e o fluxo de trabalho da associação, evitando o cancelamento de intervenções artísticas em razão de uma eventual ausência dos profissionais do elenco fixo”.

“Como organização da sociedade civil, Doutores da Alegria apoia e se reconhece em agendas positivas de implantação de políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades sociais, educacionais e econômicas, combatendo preconceitos de qualquer tipo, como de raça e de gênero Por isso, incentivamos a inscrição de pessoas negras, indígenas, pessoas transgênero, pessoas com deficiência e pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+”, acrescenta o diretor artístico da associação, Ronaldo Aguiar.

Sobre o projeto

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Fundada em 1991 por Wellington Nogueira , transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

Desenvolve o Programa de Palhaços em 12 hospitais de São Paulo e Recife. No Rio de Janeiro, com o projeto Plateias Hospitalares, mantém uma programação artística permanente e diversa em sete hospitais. A Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens.

Doutores da Alegria. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Como ajudar na manutenção da associação

O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas.

Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site www.doutoresdaalegria.org.br ou pelo Facebook (/Doutores). Mais informações em www.doutoresdaalaegria.org.br