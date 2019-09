Dieta Low carb: Conheça 10 alimentos que têm pouco carboidrato, mas não parecem

Existem diversas opções para variar o cardápio da dieta Low carb. Foto: Pixabay

Colocar em prática o plano de perder peso não é tarefa fácil. E, ao longo do processo, nosso paladar vai se acostumando com os itens e, em alguns casos, enjoando dos alimentos estabelecidos.

Essa situação, aliada a outras questões psicológicas, tem sido associada ao fracasso de uma vida saudável.

A dieta Low carb promete um emagrecimento rápido reduzindo, significativamente, o consumo de carboidrato. Ela é caracterizada pela ingestão de alimentos ricos do ponto de vista nutricional. A prioridade são carnes (boi, porco, peixe, frango), frutas menos doces, oleaginosas, derivados do leite e gorduras boas.

No cardápio, evita-se ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Deixar de consumir carboidrato parece impossível diante de tanta oferta de pães, bolachas, açúcares e industrializados em geral.

"Não há nada de ruim diminuir um pouco do consumo do carboidrato, visto que quase 60% da nossa alimentação tem carboidrato. Então, acabar com o carboidrato é praticamente impossível. Por outro lado, tudo em excesso é ruim, não só os carboidratos", ressalta a nutróloga Ana Luísa Vilela.

Para que a rotina de quem adotou a dieta Low carb não fique enjoativa, nós fizemos uma lista de dez alimentos que têm pouca quantidade de carboidrato e que são bem saborosos.

Alimentos Low carb e que são boa opção para a dieta

Abacate: O abacate, assim como o coco, é uma fruta com baixo teor de carboidrato e alto porcentual de gorduras chamadas ‘do bem’. Então, o alimento pode ser acrescentado a dieta low carb sem problemas. Uma boa dica, se você não gosta muito da fruta, é preparar uma guacamole, com limão, tomate e cebola.

Morango: Para alguns adeptos da dieta, consumir frutas deveria ser totalmente proibido. Porém, algumas têm baixo teor de açúcar e podem sim ser incorporadas na Low carb. O morango está no grupo das chamadas frutas vermelhas (como framboesa, amora, pitanga e mirtilo) e pode ser preparado como sobremesa, com adoçante e creme de leite, por exemplo.

Chocolate 70% cacau: O chocolate 70% ou aqueles que têm um nível mais alto de cacau costumam ter menos açúcar. Porém, aprecie com moderação, sem exageros.

Azeitona: Muita gente questiona a quantidade de calorias da azeitona. Porém, ela vai bem no cardápio Low carb. Em uma porção de cem gramas, apenas seis são de carboidrato. Por isso, o alimento é permitido nesta dieta.

Creme de leite: Ele é a fração mais gorda do leite e o teor de carboidrato chega a zero. Porém, é preciso ficar atento a embalagem e sempre ler a lista dos ingredientes, que deve apenas conter “creme de leite”. Com ele, você pode bater um morango, que tem pouco teor de açúcar, e fazer uma bela sobremesa low carb.

Amêndoas e castanhas: Amêndoas, castanhas e nozes são fontes de gordura “do bem” e muito bem aceitas na dieta low carb. Mas não devem ser consumidas em excesso, pois contêm um pouco de carboidrato.

Azeite: A dieta Low carb é conhecida pelo consumo da comida de verdade. Alguns adeptos preferem não usar nenhum tipo de óleto para cozinhar. No entanto, o azeite de oliva, manteiga, óleo de coco, ghee e até banha de porco têm pouco carboidrato e são indicados.

Shitake e shimeji: Se você for a um rodízio japonês e estiver no estilo de vida low carb, pode consumir todos os tipos de cogumelos e sem culpa. Shitake, shimeji, portobello, paris são permitidos.

Gim tônica: O gim não tem valor significativo de carboidratos e é tido como o queridinho das baladas de quem faz Low carb. Mas preste atenção se a tônica usada tem açúcar. A questão aqui está no álcool, que é muito calórico. Tem de ser consumido com moderação.

Café: Antes, na dieta Low carb, o expresso era proibido. O café pode ser consumido à vontade, descafeinado ou não. Mas, atenção: para aqueles que não abrem mão de adoçar, somente o adoçante (que pode ser stévia ou sucralose líquida) deve ser usado.

O que deve ser evitado na dieta Low carb

Alguns alimentos em excesso, em linhas gerais, deveriam ser evitados. Na dieta com pouco carboidrato, eles são proibidos. Confira:

Açúcar: Não é permitido o consumo nas versões refinado, cristal, mascavo, demerara, agave, açúcar de coco, inclusive mel e melado;

Gorduras artificiais: Margarina, óleos vegetais de soja, canola, milho, girassol devem ser eliminados;

Leguminosas e grãos: Trigo e todos os industrializados derivados (pão, massas bolachas, bolos, etc), arroz, aveia, milho, centeio e cevada também não devem ser consumidos;

Tubérculos e raízes: Batata, mandioca, cenoura, mandioquinha e outros não entram na dieta.

Bebidas como refrigerantes ou sucos devem ser evitados, inclusive os considerados diet. A cerveja, de todas as bebidas alcoólicas, é a que tem o maior nível de carboidrato - é como se você se alimentasse com um pão francês. Vinhos e licores também não são recomendados.