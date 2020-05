Diagnóstico de asma grave demora, em média, 4 anos, indica pesquisa

O excesso de gordura abdominal já limita a expansão do pulmão, porque empurra o diafragma para cima. A obesidade também provoca uma série de inflamações no organismo que vão agir no mecanismo da asma. Aliás, toda doença relacionada com inflamação pode aumentar o risco de uma crise asmática.

Foto: Scott Sinkler via The New York Times