Dia Mundial de Combate à Aids: perguntas e respostas sobre a doença

A campanha do Dia Mundial de Combate à Aids ocorre em todo o mundo; na foto, um homem participa de ação na Índia. Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters

O dia 1º de dezembro marca o início da campanha Dezembro Vermelho, que alerta para a prevenção da Aids e das infecções sexualmente transmissíveis (IST). A data celebra o Dia Mundial de Combate à Aids, que foi instituído em 27 de outubro de 1988 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e Organização Mundial de Saúde.

A Aids, sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV na sigla em inglês.

Mas ter HIV não significa ter Aids. Uma pessoa contagiada pelo vírus (soropositiva) pode viver anos sem desenvolver a doença. No entanto, ela pode transmiti-lo para outras pessoas por meio de relações sexuais desprotegidas, por exemplo (veja mais abaixo).

Após a entrada do agente infeccioso no organismo, os primeiros sintomas são parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 135 mil pessoas vivem com o HIV e não sabem.

Abaixo, confira perguntas e respostas sobre HIV e Aids:

Qual a diferença entre HIV e Aids?

O HIV é o vírus que pode levar à Aids, mas não é regra. O agente infeccioso ataca as células de defesa do organismo, mas, mesmo diante das rápidas mutações, os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada. Isso não deixa o corpo mais vulnerável a outras doenças e esse período sem sintomas pode durar muitos anos.

Cazuza A aids está mais presente no meio artístico do que a gente imagina. Muitos famosos já morrerar por conta da doença, entre eles Cazuza. Um dos maiores nomes da nossa música, o cantor de estilo rebelde e polêmico e que, durante anos, liderou o Barão Vermelho, morreu em 1990, um ano depois de admitir ser soropositivo.

Foto: Nem de Tal/Estadão

Renato Russo Filho de uma professora de inglês, o cantor Renato Russo seguiu os passos da mãe e ensinou o idioma em um curso particular, antes de estourar no Brasil como vocalista da banda Legião Urbana.

Foto: Divulgação

Freddie Mercury Vocalista da banda Queen, Freddie Mercury é considerado um dos maiores cantores da história. Autor de sucessos como 'We Are the Champions' e 'Love of my Life', ele morreu em 1991, depois de alguns anos lutando contra a doença. Por causa dos problemas em sua aparência causadas pelo vírus, ele viveu seus últimos anos recluso do mundo.

Foto: Estadão

Tom Fogerty Tom Fogerty era guitarrista do Creedence Clearwater Revival, banda norte-americana que fez bastante sucesso nos anos 1960. Irmão do vocalista e líder da banda John Fogerty, Tom deixou o grupo em 1971 por problemas de relacionamento. Ele morreu em setembro de 1990, vítima de tuberculose e insuficiência respiratória agravadas pelo vírus da aids.

Foto: Jan Persson/Divulgação

Eric Lynn Wright Eazy-E, nome artístico de Eric Lynn Wright, foi um rapper considerado padrinho do 'gangsta rap'. Descobriu que era HIV positivo em 1995, quando foi internado para tratar do que pensava ser asma. Na época, ele disse em comunicado que estava tornando público a situação para que milhares de jovens fãs aprendessem o que era real sobre a aids. Eazy-E morreu naquele mesmo ano.

Foto: Divulgação

Rodolfo Bottino Bastante famoso no Brasil por causa de seu papel na minissérie 'Anos Dourados', da TV Globo, Rodolfo Bottino morreu em dezembro de 2011, vítima de embolia pulmonar. Em 2009, ele revelou estar com o vírus HIV e que convivia com ele desde o início da década de 90.

Foto: João Caldas/Divulgação

Wagner Bello Wagner Bello ganhou fama no Brasil ao interpretar o personagem Etevaldo no 'Castelo Rá-Tim-Bum', sucesso entre as crianças no início da década de 1990. No auge da fama, porém, ele descobriu que tinha aids e morreu algumas semanas depois disso, em 12 de agosto de 1994.

Foto: Reprodução

Cláudia Magno A atriz e bailarina Cláudia Magno é mais uma que morreu de insuficiência respiratória acarretada pela aids. Sua obra mais marcante foi o filme 'Presença de Marina', em 1988. Quando morreu, em 1994, estava trabalhando na novela 'Sonho Meu', da TV Globo.

Foto: Reprodução

Sandra Bréa Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil nas décadas de 1970 e 1980, Sandra Bréa participou de inúmeras novelas, além de estrelar shows e um programa de TV. Assumiu ter sido contaminada pelo vírus HIV em 1993 e passou a lutar contra a discriminação. Morreu em maio de 2000, depois de descobrir um tumor maligno no pulmão.

Foto: Divulgação

Lauro Corona Lauro Corona teve uma carreira meteórica como ator. Com 21 anos, foi par da atriz Glória Pires em 'Dancin' Days' e, em seu primeira novela, ganhou o prêmio APCA de melhor ator. Depois disso, fez diversas outra novelas e filmes. Seu último trabalho foi em 'Vida Nova', quando já sofria com dores. Morreu em julho de 1989, depois de algum tempo internado em uma clínica.

Foto: Divulgação

Caio Fernando Abreu Jornalista e escritor, Caio Fernando Abreu foi considerado um dos expoentes de sua geração pela forma de escrever principalmente sobre solidão. Ele descobriu o vírus HIV durante uma estadia na França, em 1994. Voltou ao Brasil e decidiu voltar para a casa dos pais, em Porto Alegre, onde morreu no início de 1996.

Foto: Divulgação

Herbert José de Souza (Betinho) O sociólogo brasileiro Herbert de Souza, o Betinho, foi um dos grandes ativistas do combate ao HIV. Ele confirmou sua doença em 1986, contraída numa de suas inúmeras transfusões de sangue no tratamento da hemofilia. Depois disso, conduziu uma grande campanha nos meios de comunicação para esclarecer às pessoas sobre aids. Morreu em 1997.

Foto: Divulgação

Henrique de Souza Filho (Henfil) Irmão de Betinho, o cartunista e escritor Henfil também sofria com a hemofilia. Muito envolvido com a política do Brasil e radicamente contra a ditadura, ele foi um dos fundadores do PT. Morreu em 1988, vítima das complicações da aids, no auge de sua carreira, com seu trabalho aparecendo nas principais revistas do Brasil.

Foto: Wagner Avvancini/Divulgação

Michel Foucault Um dos grandes filósofos e historiadores de ideias, Michel Foucault fez sucesso também como crítico literário. O pensador, que passou grande parte da vida ao lado de Daniel Defort, morreu em junho de 1984. Após a sua morte, seu companheiro criou a fundação de caridade AIDES em sua memória.

Foto: Divulgação

Rock Hudson Um dos grandes galãs de Hollywood entre os anos 1950 e 1960, Rock Hudson estrelou diversos filmes, entre eles 'Assim Caminha a Humanidade' e 'Sublime Obsessão'. Ele morreu aos 59 anos, em 1985, sendo a primeira grande celebridade a morrer de uma doença surgida em decorrência da aids.

Foto: Divulgação

Anthony Perkins Imortalizado por sua performance como Norman Bates em 'Psicose', Anthony Perkins foi casado, mas nunca negou seus relacionamentos homossexuais. Nunca admitiu ter contraído a AIDS, mas morreu em setembro de 1992 em decorrências da doença.

Foto: Reprodução

Rudolf Nureyev Considerado um dos maiores bailarinos de todos os tempos, Rudolf Nureyev nasceu na Rússia Soviética e, em 1961, quando estava em turnê em Paris, pediu asilo para oficiais. Só voltou a se apresentar em seu país em 1989. Morreu em 1993 depois de muitas complicações por causa da aids.

Foto: AFP

Magic Johnson Apesar do HIV poder levar à morte, muitas pessoas ainda conseguem conviver com o vírus. Um bom exemplo disso é o ex-astro do basquete Magic Johnson. Ele divulgou ser soropositivo em 1991, um ano antes de ser uma das grandes estrelas do 'Dream Team' de basquete dos Estados Unidos na Olimpíada de Barcelona em 1992.

Foto: AFP

Danny Pintauro O ator Danny Pintauro, que ficou famoso em Hollywood por seu personagem na série 'Who's the Boss' quando era criança, revelou à apresentadora Oprah Winfrey que convive com o HIV desde 2003. Atualmente com 41 anos, ele declarou que estava usando metanfetamina na época do diagnóstico e agora se dedica à informar sobre a doença.

Foto: AFP

Charlie Sheen Charlie Sheen foi o último famoso a admitir que é portador do HIV. O ator, famoso por ser o astro principal de 'Two and a Half Men', possui um histórico de se relacionar com muitas mulheres. Ele divulgou no último dia 17 que é soropositivo desde 2011, mas que não sabe como adquiriu o vírus.

Foto: Phil McCarten/Reuters

A Aids surge quando, devido aos constantes ataques do HIV, o sistema imunológico passa a funcionar com menos eficiência, até as células de defesa serem destruídas. Esse estágio mais avançado da infecção deixa o organismo cada vez mais fraco e passível de contrair outras enfermidades. Isso varia de uma pessoa para outra, dependendo de como o sistema imunológico age para combater o vírus.

Porém, antes que se chegue a esse estágio mais crítico, uma pessoa que tem HIV pode se tratar com medicamentos antirretrovirais, que vão garantir o controle da doença e prevenir a evolução para a Aids.

O que é HIV?

HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. É uma organismo biológico que ataca o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo contra doenças. As células mais atingidas são os glóbulos brancos, ou leucócitos, cujo DNA é alterado pela ação do agente infeccioso. Por meio dessas mudanças, o HIV se multiplica e busca outras estruturas para atacar.

Quais são os sintomas do HIV?

O tempo entre a exposição ao vírus e o surgimento dos primeiros sintomas é chamado de incubação e pode durar de três a seis semanas. Já o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir corpos anti-HIV. Os primeiros sintomas da infecção são parecidos com os de uma gripe e incluem febre e mal-estar.

Depois disso, a pessoa pode passar anos sem apresentar sintomas, porque os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada, sem prejudicar o sistema imunológico de forma considerável. Caso a infecção fique mais forte, com destruição das células que protegem o organismo, os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento.

O laço vermelho virou símbolo da campanha Dezembro Vermelho, que alerta para a prevenção da Aids. Foto: Navesh Chitrakar/Reuters

Em um estágio mais avançado, de baixa imunidade, o corpo fica mais suscetível a contrair outras doenças e a pessoa desenvolve a Aids. Se não houver tratamento adequado e precoce, o indivíduo pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer.

Como se transmite HIV?

O HIV é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, pode ser transmitida por meio de relação sexual desprotegida (sem camisinha), seja ela vaginal, anal ou oral. Mas há outros meios de contrair o vírus: uso de seringa por mais de uma pessoa; transfusão de sangue contaminado; de mãe infectada para o próprio filho durante a gravidez, no parto e na amamentação; e uso de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

Há alguns mitos que envolvem a transmissão do vírus, o que leva a preconceitos e exclusão social de pessoas que tem HIV. A contaminação pelo vírus não ocorre se houver uso correto da camisinha durante o sexo; masturbação a dois; beijo no rosto ou na boca, aperto de mão ou abraços. Suor, lágrimas e picada de inseto também não transmite o vírus, que também não passa de uma pessoa a outra por meio do ar.

Como saber se tenho HIV?

Caso você tenha tido algum comportamento de risco, como transar sem camisinha, procure uma unidade de saúde para fazer o teste anti-HIV. O diagnóstico é feito por meio da coleta de sangue ou saliva. No Brasil, há os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos.

Em 2014, o Hospital Emilio Ribas, em São Paulo, marcou o dia 1º de dezembro com o lançamento de balões vermelhos. Foto: Nacho Doce/Reuters

Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA). Encontre aqui um serviço de saúde mais próximo. Neste mês, as operadoras ViaQuatro e ViaMobilidade realizam ações em algumas estações de metrô de São Paulo, com teste de saliva para identificação rápida do HIV. Veja locais, dias e horários aqui.

Além do exame, se informe sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Como é o tratamento para HIV?

Para controlar a doença e prevenir a evolução para a Aids, pessoas soropositivas, ou seja, diagnosticadas com o HIV, devem se medicar com antirretrovirais. Esses remédios impedem a multiplicação do vírus no organismo e, consequentemente, o enfraquecimento do sistema imunológico. A adesão ao tratamento de forma correta é muito importante para que a infecção não se agrave.

Onde buscar tratamento para HIV?

Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) todos os medicamentos antirretrovirais. Desde 2013, o setor público garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV. Consulte-se em uma unidade de saúde.