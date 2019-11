Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença

O risco de doença cardiovascular é maior em pessoas com diabete. Foto: Hélvio Romero/Estadão

O Dia Mundial da Diabete é celebrado anualmente em 14 de novembro e foi criado em 1991 pela Federação Internacional da Diabete (IDF, na sigla em inglês) e Organização Mundial da Saúde. Neste ano, o tema da campanha é Família e Diabete, cujo objetivo é conscientizar sobre o impacto da doença não apenas em quem a tem, mas em toda a família. Com isso, uma rede de apoio precisa fazer parte do cuidado, prevenção e educação sobre a enfermidade.

Apesar de toda essa mobilização, existem alguns mitos sobre a condição e informações importantes que as pessoas desconhecem. Uma pesquisa realizada pela Yougov, a pedido da farmacêutica Merck, mostrou que 32% dos 1.002 brasileiros entrevistados não sabem quais medidas podem impedir ou retardar o desenvolvimento da doença.

Participaram da pesquisa online homens e mulheres das cincos regiões do País, com mais de 18 anos de idade. O levantamento, realizado em outubro desse ano, ouviu 9.350 adultos em nove países (Brasil, México, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Vietnã, China, Arábia Saudita e Chile).

Segundo a IDF, mais de 50% dos casos de diabete tipo 2 pode ser prevenido, mas 46% das pessoas nesse estudo não sabem disso. Embora tenha fatores genéticos envolvidos, essa doença crônica pode ser evitada por meio de hábitos de vida saudáveis.

Uma vez que o diagnóstico precoce é essencial para o melhor controle da condição, monitorar o nível de glicose (açúcar) no sangue também é importante. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença no País. A seguir, confira algumas dúvidas e respostas sobre a diabete.

O que é diabete?

A diabete, também conhecida por diabetes mellitus (DM), é uma doença crônica provocada pela produção insuficiente de insulina ou pela má absorção dessa substância. Esse hormônio é responsável pela quebra das moléculas de glicose, transformando-as em energia para o organismo.

Quando esse processo não ocorre adequadamente, o nível de glicose no sangue fica alto - a chamada hiperglicemia. Se esse quadro se prolongar por muito tempo, sem controle, a doença pode levar a danos em órgãos, nos vasos sanguíneos e nos nervos.

Quais os sintomas da diabete?

Os sintomas da diabete podem variar de acordo com o tipo da doença. No geral, a pessoa pode sentir fome e sede excessivas e vontade de urinar várias vezes ao dia. No tipo 1, há perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. No tipo 2, podem ocorrer formigamento nos pés e mãos (que deve ser melhor investigado), visão embaçada e infecções de pele, rins e bexiga.

Segundo a pesquisa da Yougov, 25% das pessoas acreditam que sinais e sintomas da diabete em estágio inicial podem ser apenas observados. Mas, geralmente, a doença não se manifesta de início e é diagnosticada por meio de exames laboratoriais.

O que é pré-diabete?

Trata-se de uma condição em que o nível de açúcar no sangue está acima do normal, entre 100mg/dL e 125mg/dL, mas não alto o suficiente para diagnosticar como diabete. O risco é alto para o desenvolvimento do tipo 2, mas não significa que o quadro vai, de fato, se agravar. Nesse ponto, é mais fácil reverter o cenário com mudanças no estilo de vida.

A pré-diabete nem sempre apresenta sintomas, então a pessoa pode ter e não saber. Mas quando há sinais, eles podem ser os da diabete em si e levar a complicações. Por isso, é importante consultar um médico e avaliar o nível de glicose com alguma periodicidade.

Ver Galeria 13 13 imagens







Como substituir o açúcar na dieta de forma saudável X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 1 | 13 Aprecie com moderação Salvo em casos de diabetes em outras situações de saúde onde o consumo do açúcar é realmente restrito, não é necessário excluir totalmente o açúcar da dieta. A palavra de ordem é moderação, algo que os brasileiros não estão praticando: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estamos consumindo 50% mais açúcar do que o considerado seguro pela instituição (50g/dia).

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 2 | 13 Menos açúcar, mais saúde Diminuir seu consumo, seja pela questão estética ou por saúde, só trará benefícios ao organismo: além de contribuir para o emagrecimento, o consumo moderado diminui o risco do diabetes e outros males relacionados à obesidade.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 3 | 13 O mais comum é também o mais maléfico De acordo com a nutricionista Sinara Menezes da Nature Center, o açúcar branco refinado é o pior tipo. "Apesar de ser extraído de um produto natural, os processos químicos responsáveis por refinar e deixar o açúcar com a aparência branca removem todos os nutrientes presentes na cana, logo o produto final não entrega nenhum nutriente", diz a especialista.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 4 | 13 Substitutos Algumas alternativas mais saudáveis que fogem da categoria 'caloria vazia' são o açúcar mascavo, que conserva nutrientes como cálcio, ferro e potássio; açúcar demerara, que não tem aditivos químicos; orgânico, que possui mais nutrientes e poder de adoçante próximo ao do açúcar refinado; e o de coco, que possui baixo índice glicêmico.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 5 | 13 Adoçante Muitas pessoas não hesitam em substituir o açúcar pelo adoçante quando decidem fazer uma dieta para emagrecer. Porém, quando se trata de saúde, a nutricionista diz que é melhor evitar produtos industrializados. "Pessoas saudáveis e que não necessitam de dietas especiais não precisam fazer o uso de adoeçantes. Basta mudar os hábitos alimentares, comendo produtos in natura, como sucos de frutas", aconselha Sinara. Ela aponta que os riscos envolvidos na ingestão a longo prazo de qualquer produto sintetizado quimicamente devem ser considerados.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 6 | 13 Reeduque seu paladar Nosso paladar é capaz de se adaptar às mudanças no cardápio: "Não é preciso mudar bruscamente. Para que se torne um hábito, o ideal é reduzir gradativamente a ingestão do açúcar refinado ou substituí-lo por opções mais saudáveis até que o paladar se acostume", aconselha Sinara.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 7 | 13 Descubra outras formas de adoçar O uso de frutas maduras como a banana e maçã também são alternativas. Outra dica é apostar em condimentos naturais, ervas e especiarias para realçar o sabor dos alimentos.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 8 | 13 Fuja dos industrializados Alimento como pães, refrigerantes, chás e sucos prontos possuem alta concentração de açúcar. E isso não se limita aos produtos de sabor doce: molhos de tomate, temperos industrializados e molhos também contém o item em excesso.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 9 | 13 Leia o rótulo dos alimentos A indústria alimentícia muitas vezes usa nomes difíceis para que os consumidores não saibam que há açúcar nos produtos. Maltodextrina, maltose, dextrose, xaropes, glucoses, lactose, melados e néctares são tipos de açúcares. E a nutricionista enfatiza: “açúcar invertido também é açúcar".

Foto: Paulo Pinto/Estadão

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 10 | 13 Aposte no cromo O picolinato de cromo é um mineral presente em alimentos como brócolis, banana e feijão. Segundo estudos, a substância é capaz de tornar a produção de insulina mais eficaz, sendo que sua suplementação em pacientes com diabetes tem sido amplamente pesquisada. Além disso, o cromo aumenta a saciedade e reduz a compulsão por doces.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 11 | 13 Relaxe Atividades que promovem o bem estar estimulam a liberação da serotonina e, ao mesmo tempo, combatem a ação do cortisol – hormônio do stress. Esse vilão está ligado ao sentimento de depressão que aumenta a tentação por doces. Praticar exercícios físicos é uma ótima forma de estimular a serotonina e controlar o nível do cortisol;

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 12 | 13 Seja moderado Não adianta substituir o refinado por outro mais saudável e usar o dobro na hora de adoçar. Lembre-se, qualquer açúcar possui alto índice glicêmico e, quando em excesso, pode acarretar em ganho de peso e problemas de saúde. Se você não consegue se adaptar aos outros, apenas reduza a ingestão de açúcar branco.

Foto: Pixabay

X X Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença Dia Mundial da Diabete: tire suas dúvidas sobre a doença X 13 | 13 Tenha uma alimentação equilibrada Alimentar-se de três em três horas e fazer refeições balanceadas mantem o organismo saciado e nutrido. Muitas vezes, a carência nutricional pode estar relacionada a compulsão por açúcar. Por isso, esteja sempre atento aos sinais do corpo e consulte um nutricionista para assegurar uma dieta rica e adequada ao seu perfil.

Foto: Pixabay

O que é diabete tipo 1?

Quando a glicemia em jejum é igual ou superior a 126mg/dL, o médico já sugere que se trata de diabete. O tipo 1 é mais comum em adolescentes e ocorre quando o sistema imunológico ataca equivocadamente as células do pâncreas e impede a produção de insulina para metabolizar a glicose.

Sabe-se que há influência genética, mas 26% das pessoas da pesquisa da Yougov não sabem que ter um membro da família com diabete aumento o risco de desenvolver a doença. Dependendo da gravidade, a diabete tipo 1 pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, o tratamento consiste no uso de insulina e outros medicamentos ajudam a controlar a glicose.

O que é diabete tipo 2?

É a forma mais comum da diabete, representando 90% dos casos registrados no Brasil e sendo mais comum em adultos, embora crianças também possam apresentar. A diabete tipo 2 geralmente está associada ao sobrepeso; outros fatores de risco incluem: hipertensão, maus hábitos alimentares, sedentarismo e baixo nível de colesterol bom.

O tratamento também pode ser feito com insulina, mas é preciso avaliar os casos individualmente. Medicamentos que impedem a digestão e absorção de carboidrato (que se transforma em glicose) e que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas também podem ser utilizados.

O que é diabete gestacional?

Como o próprio nome diz, é uma diabete que ocorre durante a gestação. Não necessariamente a mulher teve a doença antes de engravidar nem continuará tendo após o parto. A enfermidade pode aparecer nessa fase porque os hormônios produzidos para manter o bebê reduz a ação da insulina no organismo.

Os níveis de glicose no sangue ficam acima do normal, mas também não se classifica como diabete tipo 2. Alguns fatores de risco são idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, síndrome dos ovários policísticos, hipertensão na gestação e gestação múltipla (gravidez de gêmeos).

Diagnóstico da diabete

O diagnóstico da diabete pode ser feito com um simples exame de sangue que vai medir a taxa de glicemia. Caso haja alteração, o médico pode solicitar um teste complementar chamado de curva glicêmica. O exame é feito em diversas etapas, em que são coletadas amostras de sangue em um tempo determinado, geralmente a cada 30 minutos. Nos intervalos, a pessoa ingere um xarope de glicose. Procure um médico da rede pública ou privada de saúde para solicitar as avaliações.

Alimentação e diabete

Quando se recebe o diagnóstico de diabete, o medo de ficar sem comer tudo que se comia antes é quase imediato. Há restrições, de fato, mas é possível se alimentar de forma saudável e ainda consumir um doce ou outro com a devida orientação de um especialista. O ideal não é seguir um regime restritivo, mas fazer uma reeducação alimentar.

Independente do tipo da diabete, a qualidade da alimentação deve ser a mesma, mas há algumas diferenças. No caso das pessoas com pré-diabete, a principal recomendação para combatê-la é reduzir a ingestão de açúcar, não apenas dos doces, mas de alimentos muito processados. Evitar farinha branca é uma recomendação. Para consumir, indicam-se grãos, cereais integrais, legumes e verduras.

Quem tem diabete tipo 1 e usa insulina ultrarrápida pode ter uma liberdade nutricional um pouco maior. Para quem faz um tratamento fixo de insulina ou usa apenas medicamentos, o importante é manter metas de carboidratos por refeições. No caso da diabete tipo 2, a prioridade é a perda de peso a quem precisa e se atentar ao total de carboidratos e de calorias ingeridas.

No geral, incluir fibras, leguminosas, frutas frescas, vegetais, gorduras boas como azeite, oleaginosas, peixes e carnes magras é indicado. Controlar o açúcar, sal, frituras, colesterol e gordura saturada é bom para todas as pessoas e fazer atividades físicas, pelo menos 30 minutos por dia, é recomendável. Leia mais sobre alimentação para pessoas com diabete no site do Ministério da Saúde.