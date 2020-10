Dia das Crianças: Hospital Sabará prepara atividades com super-heróis

Pacientes da ala infantil do Hospital Sabará terão atração especial no Dia das Crianças Foto: Hospital Sabará

O Dia das Crianças 2020 será especial para os pacientes da ala infantil do Hospital Sabará. Isso porque a instituição, que é referência no atendimento pediátrico, do pronto-atendimento à alta complexidade, conseguiu criar uma programação seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Na segunda-feira, 12, a partir das 11h, os super-heróis farão uma aparição aos pacientes.

Personagens como Homem Aranha, Homem de Ferro, Pantera Negra, Mulher Gato, Superman, Mulher Maravilha e Capitão América realizarão a limpeza das fachadas e janelas.

No mesmo dia, várias equipes do hospital estarão envolvidas na distribuição de presentes para as crianças: bolas, kit jardinagem composto de vasinho, regador, semente e terra orgânica, e a equipe de voluntariado dará cofrinhos, chaveiros e naninhas.

“O brincar é o meio da criança de se comunicar, se desenvolver, se proteger e enfrentar desafios como a hospitalização. Por isso, a brincadeira é essencial no cuidado da saúde infantil, pensando sempre na saúde de forma ampliada, como o bem estar físico, psíquico e social”, afirma a psicóloga Dora Leite, coordenadora do Setor Child Life do Sabará Hospital Infantil.

Em um ano tão difícil para os pacientes, um ambiente hospitalar acolhedor é fundamental. “É imprescindível, portanto, existir ferramentas que dialogam com a criança a partir da linguagem que ela nos ensina. As ações das equipes do Sabará durante todo ano possuem esse enfoque e, no mês das crianças, elas ganham reforço para garantir a comemoração daquelas que abrilhantam nossos dias”, conclui Dora Leite.