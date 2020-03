Dez dicas para você armazenar alimentos e mantê-los saudáveis por mais tempo durante a quarentena

É preciso tomar alguns cuidados para conseguir armazenar alimentos por um longo período e manter a qualidade deles. Foto: Pixabay

Ir ao supermercado para fazer uma compra antecipada para um ou dois meses em tempos de novo coronavírus não é fácil. Além de todos os procedimentos para se proteger de um possível contágio e higienizar os produtos adquiridos, é preciso planejamento para não desperdiçar nada.

Comprar frutas, por exemplo, é um desafio. Acostumados escolher as mais maduras ou ao ponto de consumo, agora é preciso pegar aquelas que estão mais verdes, para que durem mais tempo nas fruteiras. Para legumes e verduras, o problema é o mesmo: como conseguir armazenar de forma eficiente e que dure mais tempo?

Com planejamento em relação a quantidade consumida habitualmente e os produtos básicos para uma alimentação saudável, é possível organizar melhor a sua ida ao supermercado e, consequentemente, o isolamento durante a quarentena.

O nutricionista Matheus Motta, do Vigilantes do Peso, explica que muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é a forma adequada de armazenar cada alimento. "Comprar e guardar na geladeira parece simples, afinal fazemos isso automaticamente. Mas nem sempre é tão fácil como parece. Muitos itens são colocados no lugar ou à temperatura errados e, por isso, precisamos ter cuidado e atenção".

Confira 10 dicas para armazenar alimentos e mantê-los saudáveis por mais tempo

1. Temperos: Alho e cebola descascados devem ser guardados dentro da geladeira em recipientes fechados. Dessa forma, evita-se o contato com o ar, que pode alterar a cor e a textura dos alimentos. Salsinha e cebolinha podem ser picadas e congeladas em um recipiente fechado no freezer.

2. Prefira armazenar legumes e verduras nas gavetas inferiores. Não esqueça de lavar e secar as folhas antes de guardá-las.

3. Certos alimentos duram mais quando fechados em embalagens ou sacos plásticos - como cenoura, beterraba, chuchu, pepino, berinjela, jiló e pimentão.

4. Algumas pessoas têm o hábito de colocar o açúcar na geladeira. Isso não é necessário, desde que ele fique em um recipiente fechado.

5. Guardar a manteiga na geladeira depende da recomendação do fabricante. Leia sempre o rótulo para verificar a melhor maneira de agir. Já a margarina deve ser conservada sempre na geladeira.

6. Mantenha o leite em sua embalagem original e armazene na prateleira da geladeira. O tempo de validade é, em média, de três dias após aberto.

7. Frios, como presuntos e queijos, devem ser colocados em recipientes com tampa e guardados na gaveta própria para estes itens.

8. Mel: Não há necessidade de guardar na geladeira. Caso se formem cristais de açúcar, basta aquecer o frasco em banho-maria até que se dissolvam.

9. O café pode ser guardado na geladeira para manter o seu aroma e frescor.

10. Para os ovos, apesar do que muitos pensam, a porta da geladeira não é a melhor opção para armazenamento. A abertura e fechamento da porta diminui a eficácia da refrigeração, além oferecer maior risco de quebra da casca.