Devemos nos empanturrar de ovos no café da manhã? Veja o que você precisa saber

O que decidiu a comissão?

A comissão, que elabora as Diretrizes Nutricionais, decidiu que consumir alimentos com alto teor de colesterol não chega a representar uma preocupação para a saúde pública. É importante destacar que a comissão se refere à dieta e ao consumo de colesterol, ela não minimiza os perigos representado por níveis elevados de colesterol no sangue.

Isto significa que posso comer tantos ovos quanto quiser?

Em geral, os nutricionistas afirmam que, para o adulto saudável, um ovo diário não tem nenhum problema.

Segundo eles, comer alimentos com alto teor de colesterol não produz necessariamente níveis mais elevados de colesterol no sangue. Na realidade, a maior parte do colesterol do nosso sangue origina-se, não do que comemos, mas do que nosso fígado produz.

Um grupo de pesquisadores da Associação Americana do Coração e do Colégio Americano de Cardiologia que analisou a questão em 2013, disse que não há evidências suficientes de risco que exijam a restrição do colesterol na dieta.

Entretanto, alguns cientistas continuam cautelosos.

Um dos expoentes do grupo, Robert Eckel, disse que ainda usa apenas clara de ovo para suas omeletes, evitando a gema rica em colesterol.

E na realidade, os especialistas alertam que pessoas com outros problemas de saúde, como o diabete, deveriam ser mais cautelosas, também.

