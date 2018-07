Dentro ou fora da geladeira: veja como conservar alimentos

Essa você já sabe: geladeira. Mas como? Uma recomendação que sempre foi tida como verdade absoluta, o armazenamento de garrafas na horizontal, com o objetivo de manter a rolha umedecida, o que ajudaria na conservação, é hoje contestado, explica Isabelle Lima, colunista de vinhos do Paladar na coluna Saca Essa Rolha. “O que dizem agora é que se fica na vertical, uma superfície menor de vinho fica em contato com o oxigênio”, explica. Ela diz que o ideal é acomodar a garrafa na prateleira, para a bebida ficar menos vulnerável às aberturas da porta. “Mas se sua geladeira for menor e a porta for o único destino possível, fique atento para beber o que sobrou na garrafa -- ou usar na cozinha, na preparação de um prato, o que é sempre uma grande ideia -- o quanto antes for possível”, diz Isabelle.

Foto: Pixabay