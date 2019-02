Cromoterapia: conheça os benefícios para a saúde e significado das cores

A cromoterapia pode ser usada em forma de banho de imersão. Na foto, banheiro no W Estética & Spa, no RJ. Foto: Mariana Vitte/Imagem cedida

A cromoterapia, basicamente, é o uso das cores como meio terapêutico para o tratamento de condições físicas e emocionais. Antes, usava-se luz ambiente e a coloração das roupas, mas o avanço dos estudos sobre o tema permitiu que a terapia das cores fosse mais precisa. Agora, usa-se bastões de luz em pontos específicos do corpo, baseados na acupuntura, e banho de imersão, por exemplo.

Em uma análise sobre a cromoterapia e sua evolução científica, os pesquisadores do departamento de física da Universidade de Balochistan, no Paquistão, a definem como um método de tratamento que usa o espectro visível (cores) da radiação eletromagnética para curar doenças. Segundo eles, a cor como medicina é tão antiga quanto qualquer outra, a luz do Sol e as cores eram usadas pelos egípcios para a cura e a cor tem sido investigada como medicina desde o ano 2000 antes de Cristo.

"Foi descoberto que as células do nosso corpo se comunicam com a luz por meio dos fótons, agentes luminosos dela. E essa comunicação celular tem embasamento científico", afirma a naturóloga e cromoterapeuta Mariana Vitte, coordenadora técnica do W Spa, no Rio de Janeiro. Segundo ela, que cita Peter Mandel como o pai da cromoterapia, o método é utilizado tanto para enfermidade física quanto emocional.

"É comum dizer que o corpo está ligado à mente e vice-versa e já não conseguimos mais separar. Quando se faz um tratamento, trata o todo", diz a especialista. A cromoterapia tem aplicação abrangente, desde dor muscular, fibromialgia, depressão até efeitos colaterais do câncer e amenização de desconfortos gerados por doenças sem cura, como a aids. É importante esclarecer que esse método é uma terapia complementar, ou seja, não se pode abrir mão do tratamento convencional para usá-la exclusivamente.

Além dos bastões de luz, é possível fazer uso da cromoterapia em banhos de imersão, em que luzes são colocadas dentro de uma banheira. De acordo com a preferência do cliente, a luz será ajustada. "Para quem deseja um banho mais relaxante, é usada a cor azul ou verde. Para quem prefere um banho mais energizante, são usadas cores mais quentes, como vermelho, amarelo e laranja", explica Mariana.

Cores frias, como a azul, trazem sensação de relaxamento na cromoterapia. Foto: Tabitha Mort/Pixabay

Cromoterapia: significado das cores

Na cromoterapia, cada cor tem uma propriedade diferente que vai agir em pontos específicos para estimular uma reação curativa. Os pontos da acupuntura como base atingem canais energéticos espalhadas pelo corpo. "Sempre que essa energia está estagnada, ela gera doença", afirma Mariana.

Geralmente, mais de uma cor é utilizada para o tratamento. A escolha vai depender do problema da pessoa, sendo que cada ponto do corpo tem um protocolo diferente. Na terapia das cores, a cor laranja, por exemplo, é indicada para quem sofre de depressão, pois tem o poder de aumentar a autoestima e dar disposição. Para dores musculares, cores frias, como o azul, são mais indicadas devido às propriedades anti-inflamatórias.

Confira a seguir o significado e indicação de algumas cores na cromoterapia segundo a naturóloga Mariana Vitte:

Verde: O verde é a cor que ajuda a promover o equilíbrio interno e a diminuir o estresse. Na terapia das cores, essa cor possui uma ação refrescante e calmante, ajudando a promover o bem-estar físico e mental. Além disso, ajuda a estimular a imunidade, sendo indicada para combater doenças infecciosas.

Azul: A cor azul possui propriedades calmantes e tranquilizantes, que atuam no sistema nervoso e em todo o sistema muscular. Por isso, na cromoterapia, essa cor é usada para o tratamento de problemas de sono e insônia ou relacionados ao estresse, ajudando a trazer calma e harmonia ao organismo.

Vermelho: O vermelho é a cor que aumenta a energia, a vitalidade e a adrenalina. Na cromoterapia, o vermelho é usado para restabelecer a vitalidade, melhorar o funcionamento do coração e ativar a circulação sanguínea.

Amarelo: O amarelo é a cor que estimula o intelecto e o sistema nervoso central. Contribui para elevar a criatividade e melhorar o humor. Além disso, na cromoterapia, ela pode ser usada por pessoas quietas e introvertidas que queiram ter um bom relacionamento interpessoal.

Laranja: O laranja é uma cor muito utilizada na cromoterapia pelo seu poder energético, por aumentar a autoestima, dar disposição e incentivar o intelecto. Por ser uma mistura do vermelho com o amarelo, é também uma cor quente e estimulante, muito utilizada para tratamento de depressão.