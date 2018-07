Corrida tem inscrições abertas para pessoas que fizeram implantes ou procedimentos médicos

Corrida Medtronic Twin Cities será realizada nos Estados Unidos e vai contar com time de pessoas que têm ou tiveram doenças como câncer, diabetes e obesidade. Foto: Sergio Castro/ESTADÃO

Estão abertas as inscrições para o time Global Champions da Medtronic Twin Cities, uma corrida feita para pessoas que se beneficiam de tecnologias médicas. Até 20 pessoas serão selecionadas e vão ganhar um kit e uma viagem com acompanhante para Minneapolis, nos Estados Unidos.

Para participar, os interessados devem ter realizado implante de equipamento, terapia ou procedimento médico para tratar doenças do coração, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes, câncer, dor crônica, problemas de coluna ou neurológicos, obesidade ou doenças gastrointestinais ou urológicas. Não há restrições sobre o fabricante dos equipamentos, terapias ou procedimentos médicos.

A Medtronic tem como objetivo reconhecer atletas amadores que têm a vida ativa com a ajuda de soluções médicas. Os corredores serão escolhidos por um comitê da Medtronic e da ONG Twin Cities in Motion, uma organização sem fins lucrativos. Os escolhidos ganham um kit de corrida, passagens aéreas, hospedagens e participação em eventos. Antes de participar, porém, os candidatos devem falar com seus médicos sobre a corrida.

“Nossa seleção de Global Champions mostra ao mundo que a vida com uma condição de saúde pode ser ativa com a ajuda de tratamentos, soluções e tecnologias médicas de qualidade”, diz Rob Clark, vice-presidente de marketing e comunicações globais da Medtronic. “Enquanto nós honramos os Global Champions, também oferecemos uma plataforma para que consigam alcançar outras pessoas vivendo em condições e circunstâncias médicas semelhantes. Ao compartilhar suas extraordinárias histórias com o mundo, nós esperamos educar, inspirar e encorajar as pessoas para que tomem atitudes para melhorar sua própria saúde”.

A prova Medtronic Twin Cities 2017 acontece de 29 de setembro a 1º de outubro. Inscrições e informações completas para participar do time Global Champions 2017 estão disponíveis no site oficial. O prazo para as inscrições é 12 de maio de 2017.