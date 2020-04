Coronavírus: Taxa de mortalidade de hipertensos é de até 6%, diz Sociedade Brasileira de Cardiologia

Você sabia que pacientes com problemas cardíacos estão mais vulneráveis ao novo coronavírus? De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a taxa taxa de mortalidade em hipertensos é mais elevada do que a população geral e pode atingir até 6%. “Mas é importante frisar que a hipertensão arterial tem prevalência elevada e as mortes nesse subgrupo podem ser associadas a fatores como idade acima de 60 anos, diabete e outras comorbidades”, afirma o presidente da associação.

Marcelo Queiroga também enfatiza a importância da informação de qualidade para quem sofre com o problema. “Neste momento de crise de saúde pública, é muito importante informar aos pacientes cardiopatas sobre os riscos que correm ao se contaminarem com o coronavírus e a necessidade de se cuidarem e se protegerem é ainda maior, seguindo seus tratamentos específicos, conforme prescrição médica. Também queremos reforçar como é fundamental a população em geral seguir o isolamento social, para evitar o contágio, e tomar todas as precauções indicadas”, diz.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia lança uma campanha de conscientização aos profissionais de saúde e à população sobre as medidas preventivas e de combate à infecção, chamada "De Coração, Contra o Coronavírus". Como uma das ações está no ar um portal que consolida notícias, estudos e mapas interativos atualizados sobre a disseminação do vírus no mundo.