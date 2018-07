Consumo de açúcar em excesso pode causar hiperatividade infantil

O consumo excessivo de açúcar pode causar prejuízos a longo prazo na saúde, especialmente em crianças. Foto: Luciana Cristhovam/Estadão

Não é segredo para ninguém que o consumo exacerbado de alimentos com açúcar pode causar problemas sérios na saúde das pessoas. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas diretrizes globais e recomendou que o consumo máximo diário de açúcares para adultos e crianças deve ser de 10% da ingestão calórica total.

No caso das crianças essa preocupação é ainda maior por estarem em desenvolvimento e é comum que pais fiquem atentos à alimentação dos seus filhos, especialmente quando ainda são bem pequenos. Rafaela Souza, nutricionista do Hapvida Saúde, explica que "a criança não pode ter qualquer contato com doces e açúcares industrializados nos primeiros dois anos de vida, pois o seu consumo afeta diretamente o seu organismo por toda a sua vida. Nessa fase, o bebê não conhece o sabor dos alimentos, então não há necessidade alguma de consumir doces ou alimentos adoçados".

A nutricionista também alerta que o consumo excessivo de doces por crianças pode causar hiperatividade, dificuldade de concentração, irritabilidade, diabetes, além de obesidade, que traz consigo uma série de outras doenças.

Doces processados e refrigerantes são ainda piores para as crianças, pois se tratam de alimentos hipercalóricos e contêm conservantes que são ofensivos ao corpo humano. "Eles possuem diversas substâncias usadas para dar cor, sabor e manter a bebida conservada por muito tempo. Esses aditivos químicos, na maioria das vezes, são tóxicos para as células do organismo, causando agressões e propiciando o surgimento de câncer", completa a nutricionista.

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais