Conheça os cinco alimentos mais viciantes e como podem prejudicar sua saúde

Alguns alimentos têm um alto poder de viciar o consumidor. Foto: Pixabay

Você já parou para pensar sobre o que pode estar por trás do prazer em consumir alimentos consideráveis prejudiciais à saúde? Quando está triste ou alegre, o que procura comer? Normalmente, as pessoas buscam produtos com alto teor de gordura e açúcar, se praticam o comer emocional. Atenção, pois alguns alimentos podem ser viciantes.

A equipe do E+ ouviu duas profissionais de saúde especialistas em alimentação. E o ranking dos produtos que mais cativam os consumidores é composto por: chocolate, doces em geral, café, batata frita e refrigerantes.

A seguir, entenda por que eles são 'viciantes' na visão da nutróloga Heloísa Soares Gersgorin e da médica Ana Luisa Vilela.

Chocolate

Heloísa: Por conter doses cavalares de triptofano, aminoácido derivado do leite e de feniletilamina, o chocolate tem poder de relaxamento e alegria quando ingerido. Cientistas já pesquisaram sobre as propriedades do chocolate e foi descoberto que ele é um grande responsável pela elevação dos níveis de Serotonina (endorfinas)

Ana Luisa: O chocolate ativa o chamado sistema cerebral de recompensa tanto pela formação de serotonina quanto pela presença de gordura.

Batata frita

Heloísa: É altamente viciante, pois possui sal e gordura saturada. O sal pode ser nocivo à saúde e ataca a pressão arterial, já a gordura saturada bloqueia o hormônio da saciedade, fazendo com que você coma sem parar.

Ana Luisa: Frituras em geral são viciantes, pois os óleos são muito calóricos. Além disso, alimentos fritos têm textura, cheiro e sabor agradável aos sentidos, aumentando prazer de comer.

Refrigerantes, cafés e chás

Heloísa: Muitos refrigerantes deixam as pessoas viciadas. Isso acontece pois contêm açúcar e cafeína, substâncias estimulantes para o cérebro. Como os refrigerantes possuem níveis altíssimos de açúcar, podem causar danos às artérias e são os maiores responsáveis pelo surgimento da diabete.

Ana Luisa: Café é viciante por causa da cafeína. Os chás, por exemplo mate, também entram nessa classe da cafeína que vicia, assim como refrigerantes a base de cola - todos são bebidas estimulantes. Destaco também o vício em bebidas alcoólicas, porque aumentam a liberação de endorfinas cerebrais.

Balas e doces em geral

Ana Luisa: Doces e balas ricos em açúcar aumentam o prazer cerebral e por isso causam dependência.

Heloísa: O sorvete pode ser altamente viciante por ser um alimento processado à base de gordura e açúcar. Ele também traz uma sensação de relaxamento e felicidade pois contém triptofano, dopamina e gordura saturada. Além disso, o sorvete também possui ingredientes que estimulam o surgimento de substâncias alucinógenas no organismo, que dão a sensação de euforia.