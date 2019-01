Conheça mitos e verdades sobre a queda de cabelo

Queda de cabelo pode ser provocada por fatores genéticos, emocionais e ambientais. Foto: StockSnap/Pixabay

A queda de cabelo é uma das principais queixas dos pacientes nos consultórios de dermatologia. Embora seja relativamente frequente na população brasileira, tendo início ainda na adolescência, há algumas questões sobre o problema que geram dúvida.

Chamada de alopecia androgenética, também conhecida como calvície, a queda excessiva dos fios é mais comum em homens. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que 80% dos homens com mais de 80 anos sofram do problema. Porém, as mulheres também correm esse risco.

A alopecia se desenvolve na adolescência quando o estímulo hormonal faz com que, a cada ciclo do cabelo, os fios fiquem progressivamente mais finos. Esse é o primeiro sintoma. Depois, os cabelos ficam ralos e, aos poucos, o couro cabeludo fica mais exposto.

Mas será que algumas atitudes podem antecipar a queda de cabelo? O uso de apliques e de secador de cabelo diariamente podem comprometer ainda mais a perda dos fios? Chapéus e bonés podem fazer com que o cabelo caia?

Confira na galeria abaixo alguns mitos e verdades sobre a queda de cabelo, segundo o dermatologista Rafael Tomaz, gerente médico da farmacêutica Lupin.

