Conheça alimentos que melhoram a saúde da garganta

Maçã e gengibre possuem funções adstringentes, ajudando a 'limpar' a garganta. Foto: pasja1000 e Couleur/Pixabay

No verão, ouvidos, garganta e nariz merecem cuidados especiais. Isso porque os mergulhos constantes em água, o consumo de bebidas geladas e a exposição a ventiladores e ar-condicionado aumentam as chances de um resfriado, por exemplo.

Porém, em qualquer época do ano, também é importante cuidar do corpo e da saúde.

Em algumas cidades, as pessoas têm de passar pelas quatro estações do ano no mesmo dia e, com isso, o corpo pode ficar fragilizado. Com a imunidade baixa, pegar uma gripe ou resfriado fica mais fácil.

Segundo Marcelo Mello, otorrinolaringologista do Hospital CEMA, as mudanças repentinas de temperatura 'quebram' o sistema de purificação, umidificação e aquecimento do ar da nossa respiração, o que facilita a entrada de agentes nocivos no organismo.

A inserção de alguns alimentos no dia a dia podem prevenir problemas respiratórios e melhorar a saúde da garganta. Confira quais são eles na galeria abaixo: