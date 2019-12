Confira dicas para evitar ou aliviar a dor de cabeça sem uso de remédio

Acupuntura é eficaz para aliviar estresse, dor de cabeça e uma alternativa para reduzir o consumo de medicamentos. Foto: Unsplash/@antonikachanel

A dor de cabeça é um dos distúrbios mais comuns do sistema nervoso e, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, existem mais de 150 tipos dessa dor. Ela vai desde um leve incômodo pontual até uma situação crônica que pode causar limitações. A própria dor pode ser a doença ou um sintoma de diversas condições.

Independentemente do tipo, há tratamentos efetivos para todos eles, e também é possível evitar ou amenizar a dor com métodos complementares que vão reduzir ou eliminar o uso de medicamentos.

Estar atento aos sinais é o primeiro passo. Uma dor de cabeça pode ser resultado de tensão dos músculos da face e até da ingestão de algum alimento ou bebida.

A seguir, o médico Marcus Vinícius Ferreira, especialista em acupuntura e medicina oriental e autor do livro O que é acupuntura?, indica quatro meios de evitar ou aliviar a dor de cabeça sem uso de remédios. É importante destacar que, em alguns casos, medicações são necessárias e, caso a dor persista, deve-se procurar um especialista.

Dica 1

No caso de dor de cabeça aguda, podemos aliviar o mal-estar fazendo medidas simples, como ir para um lugar tranquilo onde não tenha som alto ou luminosidade muito intensa. Colocar uma bolsa de água morna na região da nuca ou na região das têmporas também é indicado.

Dica 2

Para dor de cabeça crônica, que se repete sempre, o ideal é a pessoa ter um caderninho onde possa anotar quando a dor aparece. A estratégia é identificar o gatilho que provoca a dor: alguns têm dor causada por chocolate, outros causada por laticínios. Se a pessoa anota as ocasiões em que teve dor, poderá fazer uma correlação com o que fez ou ingeriu antes. Assim, consegue uma forma mais simples de interromper um processo de dor.

Dica 3

Depois que a dor já se estabeleceu, pode-se sempre tentar relaxar a musculatura, pois toda dor de cabeça traz um componente de contratura muscular associado. Se relaxamos a musculatura da nuca, da cabeça, conseguimos tirar um ativador importante da dor.

Dica 4

A acupuntura é uma técnica milenar chineasa que age de duas formas: no local da dor, onde causa uma reação anti-inflamatória e relaxamento da musculatura, e no bloqueio, em áreas do cérebro, da percepção da dor. A inserção das agulhas em diferentes locais do corpo alcança terminações nervosas específicas e acabam atingindo o sistema nervoso central.