Confira dicas de exercícios para fazer em casa durante a quarentena por coronavírus

Você pode se alongar, fazer exercícios físicos, praticar meditação ou aprender alguma técnica que faz bem à saude durante seu período de quarentena por coronavírus. Foto: Pixabay

A pandemia do novo coronavírus está mudando o dia a dia de muitas pessoas. Por conta das recomendações de isolamento social para conter a disseminação da covid-19, principalmente, idosos e outros grupos de risco evitam sair de casa. Algumas empresas já estão liberando funcionários para home office e os infectados encaram a quarentena em solidão para não espalhar a doença.

Assim, a médica e modelo fitness Camilla Lewin dá algumas sugestões de exercícios físicos simples para fazer em casa e adquirir resistência, disposição e ocupar a mente diante dessa situação. As dicas valem também para quem costuma frequentar a academia, mas está evitando o local que oferece risco devido ao revezamento intenso dos aparelhos de musculação.

Confira abaixo:

Agachamento

O agachamento é muito bom para melhorar a postura, fortalecer os músculos das coxas, definir os glúteos e ajudar a ter uma barriga sarada. Com certeza é um dos exercícios mais completos que existem e é fácil de fazer. Para realizar o exercício, você precisa separar os pés na largura do quadril e colocar os braços para frente, flexione os joelhos e agache, faça três séries de 20 agachamentos com 30 segundos de intervalo entre uma série e outra.

Agachamento. Foto: Pinterest

Flexão de braço

Utilizando o peso do seu próprio corpo, a flexão de braço fortalece a parte superior, garantindo um bíceps mais firme.Faça a posição de prancha como na imagem abaixo, estique e posicione os braços a uma distância levemente superior à largura dos ombros, deixe os pés juntos e o joelho encostado no chão. Desça o tronco até que o peitoral quase toque o chão e depois volte para a posição de início. Faça três séries de 20, com o tempo de pausa de 30 segundos.

Flexão de braço. Foto: PInterest

Afundo

Esse exercício utiliza o peso do próprio corpo para fortalecer as pernas, braços e para secar a barriga. Ele deve ser feito em uma superfície plana e dura. Fique com as pernas posicionadas paralelamente uma da outra e levemente afastadas, coloque a mão no quadril, dê um passo para a frente com o pé direito e deixe o pé esquerdo ligeiramente para cima, dobre os dois joelhos ao mesmo tempo, mantenha a coluna ereta e o abdômen contraído como na imagem a abaixo. Faça a repetição dessa atividade umas 20 vezes em cada perna.

Afundo. Foto: Pinterest

Prancha

A prancha é um exercício de concentração de força, você deve ficar por um período de tempo firme e equilibrando o peso do corpo em seus braços e pés. Apoie os cotovelos e antebraços no chão e alinhe ao ombro, apoie a ponta dos pés no chão e alinhe aos cotovelos. Você deve ficar com o corpo ereto e contrair o abdômen, fique nessa posição por 15 segundos e repita pelo menos umas três vezes.

Prancha. Foto: Pinterest

Polichinelo

Esse exercício aeróbico faz boa parte do corpo se movimentar, acelerando a queima de gordura corporal e o metabolismo, resultando no emagrecimento. Fique numa superfície plana e mantenha os pés juntos com as mãos encostadas no quadril, dobre os joelhos e salte levemente no ar, abra as pernas na largura do ombro e levante os braços acima da cabeça, como na imagem abaixo. Repita esse exercício umas três vezes com pausa de 20 segundos.

Polichinelo. Foto: Pinterest

