Como identificar orgânicos e onde comprá-los em São Paulo

Alimentos orgânicos apresentam imperfeições, indica especialista Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Você provavelmente já ouviu falar que é preferível consumir alimentos orgânicos. No entanto, talvez não saiba como ter certeza de que está consumindo algo que pode ser realmente enquadrado nessa categoria. A primeira dica do professor da pós-graduação em Controle de Qualidade dos Alimentos do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) Fábio Portella é desconfiar das frutas aparentemente perfeitas.“Naturalmente, a superfície de todos os vegetais apresenta irregularidades. Nem todas as frutas são iguais, como é a aparência daqueles com agrotóxicos. E tente dar preferência às frutas da estação”, explica.

Os alimentos verdadeiramente orgânicos são originários de um sistema de produção que dispensa o uso de insumos como pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, medicamentos veterinários, organismos geneticamente modificados, conservantes, aditivos e irradiação.

E tem um detalhe: há contaminantes no próprio meio ambiente que podem descaracterizar orgânico. “Apesar de muita gente pensar que se trata apenas de um alimento sem agrotóxicos, a definição é muito mais ampla, englobando o manejo de forma equilibrada do solo e demais recursos naturais, como água, ar, radiação solar, solo, topografia, clima, biodiversidade - tanto vegetal como animal e microbiana -, conservando-os no longo prazo e mantendo a harmonia desses elementos entre si e com os seres humanos”, explica Portella.

Para ter certeza de que você não está comprando um ‘falso’ orgânico, vale ir atrás dos selos de certificações, segundo o professor. Os produtores precisam se regularizar a partir da certificação emitida por um Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC), credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Outra possibilidade é que diversos produtores se organizem em grupo e cadastrem-se junto ao MAPA para realizar a venda direta sem certificação.

Veja alguns locais que vendem produtos orgânicos:

(Com informações da Associação de Agricultura Orgânica. Clique no link para encontrar lojas que fazem apenas delivery).